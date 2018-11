Jorge Medina confirma concierto Voces de la banda

Jorge Medina, quien ahora inicia una nueva etapa como solista, confirmó el concepto musical Voces de la banda, el cual estará integrado por cuatro grandes intérpretes del regional mexicano como son Mimoso, Claudio Alcaraz y Germán Montero.



Después de un año de mantenerse alejado de los reflectores para encontrarse consigo mismo, el cantante culiacanense Jorge Medina, quien por muchos años fue parte de la alineación de La arrolladora banda limón de René Camacho, aseguró que decidió volver a la música porque, además de su familia es lo que lo sacó de la depresión por la que atravesó al salir de la banda.

“Hacer música es lo que más disfruto y lo que mejor sé hacer. En todo este año me busqué y trate de hacer otras cosas. Trabajé en el rancho y me gusta, me quebré un pie ahí y me puedo quebrar el otro y no me importa, pero no es lo que yo realmente hago. En la vida lo que mejor sé hacer es música”, indicó el intérprete, quien además anunció Así o más claro, su primer álbum como solista.

Asimismo, confirmó la presentación piloto del concepto musical Las voces de la banda, para el cual tienen planeada una primera fecha el próximo 30 de noviembre enTemixco, Morelos, siendo una presentación clave para la realización de una gira en 2019.

“Ya ven que Emmanuel y Mijares están juntos y nada más son dos. Si nos imaginan a los cuatro, la década de los 90 y 2000 bien definida dentro del regional mexicano. No me quiero imaginar cuánto dinero reunimos para nuestros patrones, entre nosotros cuatro. Entonces nosotros lo que queremos es divertirnos, de hecho ni siquiera hablamos de números, es un concierto de compas. Pero no queremos adelantarnos, es una fecha y en el 2019 ya veremos qué pasa”, explicó.

Después de 20 años de ser la voz principal de una de las agrupaciones de banda sinaloense más importantes de México y Estados Unidos, Jorge Medina goza de este nuevo comienzo por el cual asegura no siente miedo, pues ahora se encuentra “tranquilo y muy feliz” enfocándose en su proyecto en solitario.