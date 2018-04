José Luis, el mexicano que se robó el show de The Killers

No hubo tormenta o tráfico que detuviera a los fans de The Killers para llegar al Foro Sol de la Ciudad de México, donde la noche de ayer la banda originaria de Las fabulosas Las Vegas, como ellos mismos se presentaron, ofreció un concierto ante 65 mil fans.

Fue durante “For reasons unknown” cuando la euforia se desató en su totalidad. La banda subió a un fan para invitarlo a tocar la batería del tema, quien al estar sobre el escenario se arrodilló como una reverencia al grupo. Sin embargo al inicio de la canción Brandon lo bajó “por no practicar lo suficiente” y seleccionó a alguien más.

El elegido esta vez fue José Luis, un joven que fue bienvenido desde la parte delantera del escenario. Vestido con una playera blanca y con gran confianza, de inmediato se postró frente a la batería para empezar a tocar. “Crucen en los dedos”, dijo Flowers antes de comenzar.

Cuál fue la sorpresa para todos que José Luis siguió el paso de la banda a tal grado que el vocalista de The Killers siguió cantando con gestos de asombro y una gran sonrisa, mientras el Foro Sol respondía con saltos, gritos y un coro al unísono. “Hagan ruido para José Luis”, dijo el cantante al finalizar para reconocer su buen trabajo, mientras él respondió entregándole una bandera mexicana mientras al fondo el público coreaba el nombre de “José Luis”.

Durante dos horas The Killers dio un recorrido por sus cinco discos con temas llenos de energía como “Somebody Told Me”, “Human” “Miss Atomic Bomb”, “Read My Mind” y “All the ThingsThat I’ve Done” la cual concluyó con un coro y una lluvia de papeles verde, blanco y rojo tras la cual dieron su primera despedida.