Juan Ignacio Aranda debuta en Toc Toc

Su debut oficial fue también la ocasión para entregarle un reconocimiento por su trayectoria. Sin subir al escenario, desde su butaca, en la segunda fila del teatro, Ignacio López Tarso expresó emocionado: “Gracias por la invitación a esta función tan brillante, todas han sido magníficas y esta ha sido especialmente una emoción digna de verse y aplaudirse. Te deseo mucho éxito Ignacio, estás estupendo y a toda la compañía un gran abrazo, muchas, muchas gracias”.

Aranda recibió en el escenario a Angélica Aragón, "una gran compañera, inteligente, muy sensible, cariñosa, tiene la voz más sensual, más cachonda, más profunda, más sublime”, quien en reciprocidad, manifestó que “la respuesta del público es más que cualquier comentario que hagamos respecto al trabajo delicioso de todos ustedes. Gracias por la función que disfrutamos de carcajada en carcajada. Y, al igual que tu padre, siento el mismo cariño, admiración y amistad contigo Juan".

Juan Ignacio agradeció a Morris Gilbert la invitación a ser parte de Ocesa Teatro con obras como Locos Por El Té, Bajo Terapia y ahora Toc Toc: “Antes de llegar aquí, la vi con Ricardo Fastlicht como Alfredo, me invitaron y cómo no aceptar este personaje, con este elenco. Me dieron un 22 de noviembre el libreto y me incorporé el 22 de diciembre, luego de los ensayos con Mauricio Galaz. Empecé atemorizado, nervioso y ahora empiezo a disfrutar mi escenificación”, dijo el actor, feliz de recibir un reconocimiento a su larga trayectoria en la escena.