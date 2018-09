Julio Preciado va al hospital por isquemia cerebral

El cantante Julio Preciado dijo que la isquemia cerebral y los problemas que padece en el pulmón le dieron una "sacudida" a su salud, por lo que recomendó vivir como si se fuera a morir mañana.



“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Lección más que aprendida en estos difíciles momentos en que la salud me da una sacudida”, expresó Preciado a través de sus redes sociales.

El 7 de septiembre el sinaloense posteó una imagen de él en la cama de un hospital y escribió: “Esperando tener una pronta recuperación con el apoyo de mi familia pero, sobre todo, con el de Dios. De momento estoy en terapia intermedia”.

De acuerdo con una entrevista que dio al programa de televisión “Ventaneando”, todo comenzó con una simple gripa. El sábado de la semana pasada se presentó en Guadalajara y para el domingo ya tenía alta la presión.

“El lunes llegamos aquí (al hospital). Me bajé y ya no me gustó que empecé a hablar y se me iba la boca de lado. Le hablé de volada a mi doctor y en cuanto me vio, me internaron. Fue una cosa temporal, algo que me duró 10 segundos, que hizo que bajara la sangre y que no me diera la parálisis”, explicó.

El martes 4 de septiembre fue dado de alta, pero al llegar a su casa se sintió mal de nuevo.

“Tenía agua en un pulmón, derivado de la neumonía que me dio. Pensé que no la libraba”.

Dalia, hermana de Julio Preciado, informó que el intérprete de “"Un rinconcito en el cielo" y "Lo vas a pagar” se encuentra estable, pero continuará hospitalizado.

“El hígado le creció al triple y eso le está comprimiendo un pulmón, por eso tiene problemas en ese órgano. Si el tratamiento funciona adecuadamente ojalá que en cuatro días pueda salir”, confió.

