Kate del Castillo celebra el estreno de la segunda temporada de La reina del sur

Desde que leyó el libro La reina del sur de Aruro Pérez-Reverte, Kate del Castillo deseaba interpretar a la protagonista, Teresa Mendoza, en la pantalla. Pasarían años, y varios intentos de acercarse a los directores de Hollywood que tenían el proyecto de la película, antes de que Telemundo la invitara a participar en la serie.

De inmediato dio el sí, y así comenzó una etapa que la actriz considera parteaguas en su carrera, y que además la llevó a convertirse en un referente de fortaleza femenina en la televisión, según platicó en conferencia de prensa, celebrada con motivo del estreno de la segunda temporada.

“Ya en esta época era para que nos escribieran personajes diferentes, y también mujeres de acción. Porque nosotras somos de acción desde que nacemos, así tenemos que serlo para sobrevivir. Finalmente se tiene mucho éxito porque las mujeres quieren ver a alguien así para reflejarse y verse en ella, y a los hombres les encanta ver a una chica de acción”.

La actriz agregó que además de todas esas cualidades, ella disfruta interpretar a alguien de su generación, y eso la hace admirar a Teresa por su fortaleza y resiliencia, y el hecho de que se enfrenta a la vida sin temor.

“Es una mujer de cierta edad, así como yo, no es una chavita. Eso está padre porque le da mucho carácter y una madurez no nada más física, pero una de toda la vida, una vida que no eligió y la ha llevado por ahí, y lo ha tenido que hacer para sobrevivir”, comentó.

La serie sigue la vida de una traficante, que da sus primeros pasos en el negocio siendo novia de una narco mexicano, y con el tiempo aprende y se convierte en la reina de la venta de droga.

En la segunda entrega, escrita por Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez; Teresa tendrá que salir del programa de protección a testigos luego de que su hija es secuestrada por un político llamado Epifanio Vargas (Humberto Zurita), quien desea obligarla a volver a México y ayudarlo a derrocar a su contrincante.

Kate subrayó que para estos nuevos capítulos se elevó el nivel de producción, hecho que la tiene muy orgullosa. “Cuando empezamos con la serie, Telemundo era una empresa muy ambiciosa, pero mucho más pequeña. Después de la primera temporada creció, y hoy es lo que es. Ahora los valores de producción cambian, se ve desde el tráiler, viajamos a ocho países, y lo ves en pantalla, ves el dinero ahí”.

Finalmente, aprovechó para dar algunos detalles sobre la próxima temporada, cuyo rodaje terminó en diciembre, y que los llevó a distintos países como México, Perú, Colombia, Bolivia y Argentina.

“Vamos a mostrar un Latinoamérica hermoso, los anglosajones se van a quedar helados con los lugares. Estuvimos en el Salar de Uyuni, que es una de las maravillas del mundo, es una belleza increíble, también en Machu Picchu, les va a encantar”.

Los nuevos capítulos de La reina del sur se transmiten de lunes a viernes a las 21:00 horas por el canal Telemundo en televisión de paga. Además de ello, Kate prepara el próximo rodaje de Beautiful lie, una versión moderna del clásico Anna Karenina, que estará a cargo de su productora Cholawood Productions.