Kate del Castillo busca cambiar imagen de latinas en EU

Kate del Castillo lleva 20 años abriéndose paso en Estados Unidos, y gracias a su determinación ha logrado participar en exitosas producciones hollywoodenses como El libro de la vida, Bad boys, Jane the virgin, Weeds y CSI: Miami.

En un conversatorio que ofreció dentro del marco de la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, platicó que su camino no ha sido sencillo, ya que en más de una ocasión se ha enfrentado al desempleo, la falta de dinero, y a tener que someterse a los estereotipos latinos que aún prevalecen en el país vecino.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Por ello, a través de su casa productora Cholawood Productions se ha dado a la tarea de crear contenidos donde se muestre la realidad de los hispanos, alejada de la mala imagen que todavía les atribuyen en algunos proyectos.

“No me gusta lo que veo allá afuera, no me identifico. Los problemas que veo en la televisión no son los que tengo, quiero traer a más latinos, tanto frente como detrás de la cámara. Estamos haciendo todo, desde guiones de realities hasta colaboraciones de películas. Quiero por lo pronto tener más protagonistas mujeres, que sean inteligentes y hermosas, que tengan todo, y dejar un poquito de lado a las prostitutas, a las sirvientas y a las niñeras”, apuntó.

Disfruta ya de la MasterClass Virtual de @katedelcastillo: Mexicanas en Hollywood en el marco de #F35TIVAL.



Gratis a través de FICG Virtual en UDG 3D.

Descárgala ya la app: https://t.co/0l9QWOHmC8



¡Te esperamos! pic.twitter.com/vOSWD3RgxY — FICG Oficial (@FICGoficial) November 27, 2020

Recalcó que su objetivo no es realizar series latinas, sino crear shows increíbles, que cuenten con un guión bien estructurado e interesante para todo el mundo, donde además se eliminen por completo las etiquetas.

La actriz se mostró entusiasmada con el reciente cambio de administración, ya que considera que desde el inicio de la presidencia de Donald Trump el terreno se ha vuelto más vertiginoso para los mexicanos, y en televisión se cosifica más a las mujeres. “Antes de la pandemia ibas al supermercado y de repente te oían hablar español y se te quedaban viendo. Nos fuimos décadas atrás en la historia con este señor".

Actualmente, Kate se encuentra trabajando con Arturo Pérez Reverte para la revisión de la tercera entrega de La Reina del Sur, la cual adelantó estará completamente alejada del tráfico de drogas.

“Tenemos que superarnos, de la primera a la segunda temporada fue muchísimo, y de la segunda a la tercera pedí que nos alejáramos del narcotráfico, eso ya lo tocamos y estamos todos hartos de ese tipo de series. La mía fue la primera narcoserie, y a partir de ahí hicieron un montón, pero está estaba basada en un best-seller de Arturo Pérez-Reverte, que tuvo un exitazo también porque era una mujer en un mundo de hombres”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Reina Del Sur (@reinadelsurtv)

“Es una mujer que habla como tal, pero se comporta como varón, todas esas cosas están bien escritas y nos gustan a todos. Ya me mandaron el primer capítulo, está muy buena pero desde luego es él (Pérez-Reverte) quien hace toda la estructura desde el principio a fin, y ahora van a ser nuevos guionistas”, subrayó.

Además de dicho proyecto, la actriz planea lanzar en alguna plataforma streaming su obra I´m OKate!, cuya temporada se vio frenada por la pandemia.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer