Keane brilla en su regreso a la Ciudad de México

Celebrando dos décadas de trayectoria, la banda británica Keane se reencontró con su pasado en la Ciudad de México con un concierto perteneciente a su gira "Celebrating 20 years of Hopes And Fears", que conmemora su debut discográfico.

Lleno en su totalidad, el Palacio de los Deportes fue el recinto que recibió a más de 18 mil espectadores dispuestos a ser parte del festejo. "Es muy genial estar celebrando 20 años del disco", mencionó el vocalista Tom Chaplin, recordando su visita a México en 2004.

"Esto es asombroso", añadió el cantante, quien al ser recibido con un aplauso ensordecedor, puso sus manos sobre su cabeza en un gesto de asombro.

La banda, que reapareció en la Ciudad de México tras casi cinco años de ausencia después de ser parte del Corona Capital 2019, arrancó la noche con "Don't Stop Now", seguida de "Silenced By The Night" y "Bend & Break".

"Amigos mexicanos. Esta es la manera perfecta de comenzar", mencionó Chaplin en español, quien momentos después colocó una bandera de México bajo su micrófono.

Con la bandera tricolor haciendo compañía a sus integrantes, Keane no hizo ninguna pausa para seguir cautivando con más éxitos de su repertorio. "The Way I Feel", "Sunshine" y "You Are Young" fueron otras canciones que mantuvieron a los fans entusiasmados.

Como si la emoción no bastara en el lugar, la banda de Battle, Reino Unido, hizo vibrar a sus seguidores con "Everybody's Changing" reconocida por la audiencia desde los primeros acordes.

"On a Day Like Today", "Perfect Symmetry" y "A Bad Dream" también fueron parte del concierto, que tomó un ritmo lento y nostálgico con "A Bad Dream" y "Untitled 1", esta última una pieza que fue tocada en vivo por primera vez. “Es el lugar para tocar canciones que no hemos tocado en mucho tiempo”, dijo Tom Chaplin.

Con el espectáculo avanzado, las letras de las canciones no dejaron se ser cantadas por todos los presentes, quienes tuvieron la oportunidad de gozar en vivo "Is It Any Wonder", "She Has No Time" y "Crystal Ball".

Un momento memorable en la presentación llegó con "Everybody's Changing", tema en el que la voz en coro no dejó de sonar ni por un segundo. En el encore, Keane cerró su regreso a la CDMX con "Sovereign Light Café" y "Bedshaped".

Después de su presentación esta noche, Keane viajará a Guadalajara para presentarse en el Auditorio Telmex el próximo miércoles, otro concierto para el que han agotado los boletos.