Louis Tomlinson se presentó ayer en el festival Tecate Pal Norte. El exintegrante de One Direction fue amado por sus fans, pues en la tercera ocasión que se presentó como solista en el país sostuvo la bandera de México durante el concierto.

Desde las 22:05 horas, el británico interpretó éxitos como Kill My Mind, Just Hold On, We Made It, Walls, o Bad To You. Pero, también hizo un regreso al pasado, trayendo nostalgia a las fans que lo conocieron por la boy band al interpretar canciones como Drag Me down, Night Changes o Where Do Broken Hearts Go.

Sin embargo, en redes sociales el amor se convirtió en risas; ya que como buenas mexicanas, encontraron el lado gracioso de su tercera visita a México como solista. La primera fue en los Premios Telehit 2019, después en 2022 como parte del Louis Tomlinson World Tour, y esta vez en la que se presentó frente a 80 mil personas.

Los mejores memes que dejó el show de Louis Tomlinson en el Pal Norte

Entre los memes que dejó la presentación de Louis Tomlinson en el festival se encuentran los que le encontraban parecido con Peso Pluma, ya que ambos tienen tatuajes en los brazos y usaron el mismo outfit durante sus shows en el Pal Norte.

Alguna vez habían visto a louis tomlinson y a peso pluma juntos? no vdd, ahí se las dejo…#TecatePalNorte #LouisPalNorte #PesoPluma pic.twitter.com/kZVDYcXKFE — Marian (@marianlt91) March 31, 2024

En X, comentaban que ambos habían comprado el mismo outifit creyendo que sería irrepetible, tal y como pasa cuando llegas a una fiesta y otra persona compró la misma ropa que tu en Shein.

Yo llegando a Pal Norte con mi outfit de Shein pensando que es único e irrepetible. Así como Louis y Peso Pluma. pic.twitter.com/8EbQRjO628 — Leidaly (@LeidalyDunphy) March 31, 2024

O bien, a una usuaria el show le recordó el cartel de “Si tú quieres otro perro, yo puedo ladrar”, que una fan le mostró al cantautor en su gira de 2022.

louis tomlinson yo sólo siendo

una chica pic.twitter.com/bBaoPRwmMs — karen (@speaknow_louis) March 31, 2024

Finalmente, una fan se volvió tendencia en X con un letrero en el que pedía que no la empujaran porque está embarazada, “pero esperé muchos años para ver a Blink 182 y Louis Tomlinson”.