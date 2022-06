Fans aclaman a Louis Tomlinson: “Louis hermano, ya eres mexicano”.

Mientras cientos de padres de familia esperaron en calles aledañas dentro de sus vehículos o a las afueras del Pepsi Center, incluso bajo la lluvia, sus hijos casi adolescentes disfrutaron al interior del recinto un show explosivo, enérgico y sorpresivo a cargo de Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction.

Con camisa y pantalón color negro y su cabello desordenado fue como el británico de 30 años salió al escenario, pasadas las 21:30 horas.

Gossip LP alista colaboración con Ximena Sariñana

Los gritos de los más de 7 mil 500 fans estremecieron el foro; de inmediato, los celulares de las jovencitas, principalmente, comenzaron a retratar el momento en el que el cantante interpretó “We made it”.

“¡Mexico City! Quiero agradecer a cada uno que se encuentra aquí por venir y por siempre estar, ¡gracias, gracias, gracias!

“Espero se la pasen increíble”, dijo el compositor.

“Drag me down”, “Don’t let it break your heart”, “Two of us” y “Fearless” fueron los temas más coreados de la noche.

Sin embargo, para “Only the brave”, el recinto se transformó en un espacio en donde la tolerancia hacia la diversidad reinaba; el público ondeó por todo lo alto banderas y prendas con los colores de la comunidad LGBT+.

“Always you”, “7”, “Habit”, “Defenceless” formaron parte del setlist del originario de Doncaster, Reino Unido.

“Beautiful War” provocó que los fanáticos encendieran la luz trasera de su celular y entonaran los coros junto a su anfitrión.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Previo a finalizar el show, el cantante hizo una breve pausa, mientras las luces iluminaban el escenario sin los músicos, el público entonó el coro de “Cielito lindo” y posterior, todos unieron su voz para una misma frase: “Louis hermano, ya eres mexicano”.

El ex Directioner cerró con broche de oro su concierto de hora y media al interpretar “Through the dark” y “Kill my mind”.

Además de este martes, Tomlinson presentará su World Tour dos fechas más en la capital, el 15 y 17 de junio, en la misma sede.