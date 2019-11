LP alista colaboración con Ximena Sariñana

La cantautora estadounidense LP prepara un tema junto con Ximena Sariñana, mismo que esperan cristalizar el próximo año.

“Estoy trabajando musicalmente con Ximena Sariñana, el acercamiento está y prevemos a futuro un material a dueto de ambas, ya sea en la composición e interpretación en conjunto”, declaró a El Sol de México.

Asidua visitante en nuestro país como turista o como artista, donde ha hecho varias presentaciones con su más reciente material Heart to mouth, LP afirma que en el plano musical, “me mantengo abierta a cualquier propuesta que surja con otros solistas y grupos afines a mi sonido indie, rock y pop. Para más claro tengo la mente abierta y libre mi corazón para cualquier propuesta, eh”.

LP comenta que siempre está escribiendo temas con la idea de grabarlos en el estudio, porque “soy de las artistas que disfruto todo el proceso para crear nuevas canciones y meterme al estudio para ponerles mi voz”.

La cantautora treinteañera adelantó que sus planes para el 2020 son darle vida a nuevos singles y lanzar otro álbum, “darle continuidad a mi tour, no dejar de visitar México, pero principalmente seguir creando música que es mi pasión”. Añade.

Antes de terminar la charla habla de lo que significa para ella México como la meca de la música latina hacia el exterior y como sede gastronómica y cultural.

“México es mi lugar favorito para venir a vacacionar y a disfrutar plácidos días, el hecho que usen tanto el picante en su gastronomía, han hecho que yo lo tenga como parte de mi dieta. Me gusta mucho esta tierra mexicana tiene muchas cosas que me han marcado y es un país que me encanta”, dijo la intérprete de Girls go wild, Dreamers y Lost on tou.