Fans recuerdan el inicio de One Direction a 13 años de su debut

Fue el 23 de julio de 2010 cuando Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson empezaron la trayectoria de One Direction, una de las boy bands más influyentes en el mundo musical.

Todo comenzó cuando los cinco jóvenes británicos participaron en el reality del país europeo “The X Factor”. Inicialmente se presentaron como solistas, pero con el paso de las emisiones del programa decidieron reunirse… eso cambió sus vidas.

En el 13 aniversario del comienzo de One Direction las y los directioners celebran #13YearsOfOneDirection y por eso recordamos cinco de sus canciones más populares.

What makes you beautiful

La historia de One Direction comenzó en 2011 con “What makes you beautiful”, una canción que dio a conocerlos mundialmente. En su debut, la boy band inglesa contó la historia de cómo alguien le hace ver a su pareja su belleza, aunque ésta no lo note a simple vista. Este primer hit le dio al álbum “Up All Night” la popularidad y fuerza para lograr la primera gira mundial del conjunto, con la que ofrecieron más de 50 conciertos en 25 países.

Story of my life

Lanzada el 28 de octubre de 2013 “Story of my life” fue el segundo sencillo del disco “Midnight Memories”. El set del videoclip fue construido con alrededor de seis mil fotografías, en las que Harry, Zayn, Niall, Lois y Liam mostraron a miembros de sus familias con el objetivo de conectar más personalmente con sus fans.

Nothing Changes

La canción Nothing Changes fue incluida como sencillo del álbum “Four” y se estrenó el 14 de noviembre del 2014. Fue escrita en conjunto por todos los miembros del grupo y al día de hoy alcanza 692 millones de visitas en YouTube. En agosto del año pasado, este tema causó la furia de las directioners luego de que Zayn Malik subiera a sus redes un video interpretándola a capela. Esto dio esperanza a sus fans a que una posible reunión de One Direction llegase, algo que hasta el día de hoy sigue sin concretarse.

Steal my girl

Al igual que “Nothing Changes” esta melodía también fue sencillo del disco “Four”. Los fans de One Direction pudieron escucharla por primera vez el 12 de octubre del 2014, aunque fue filtrada días antes. “Steal my girl” rápidamente se convirtió en una de las canciones habituales en las listas de popularidad de la época, además de tener en su video la actuación de la estrella de Hollywood Danny DeVito.

Drag me Down

“Drag me Down” fue la primera canción en la era de One Direction sin Zayn Malik. Fue tema principal del álbum “Made In the A.M”. Actualmente esta pieza ha sido interpretada en conciertos por Louis Tomlinson, Harry Styles y Liam Payne, ya como solistas.