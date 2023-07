La música de Tony Bennett iluminó nuestras vidas: el mundo artístico se despide del cantante

La muerte con 96 años de Tony Bennett, uno de los vocalistas más consumados y queridos del jazz y la música popular, ha entristecido al mundo artístico y hoy músicos de todos los estilos y edades se han despedido del cantante en sus redes sociales.

Columbia Records, discográfica que fichó a Bennett en 1950, dijo hoy: "La voz eterna, el encanto, la calidez, el alma y el espíritu de Tony cambiaron el mundo e iluminaron las vidas de millones en el transcurso de su carrera de 73 años".

En su largo recorrido, Bennett cantó con diversos artistas, como Barbra Streisand, Elton John, Stevie Wonder, Bono, Lady Gaga, entre muchos otros.

Elton John publicó hoy una foto de los dos en su Instagram y en el pie de foto describió a Bennett como: "el cantante, hombre e intérprete con más clase".





El cantante colombiano Juanes -quien cantó con él "The Shadow of Your Smile", en el disco "Duets. An American Clasic'- indicó en sus redes que Bennett era "un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso".





Mi más sentido pésame a toda la familia Bennet por la partida del gran Tony. Tuve la oportunidad de conocer a un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso, que me enseñó demasiado en corto tiempo. Los mejores recuerdos de Mr Tony Bennet, entre ellos un Casete con sus… — JUANES (@JUANES) July 21, 2023





"Los mejores recuerdos de Mr Tony Bennet, entre ellos un casette con sus lecciones de canto que me regaló, vivirán conmigo para siempre", añadió Juanes en Twitter.

Incluso músicos tan alejados de su estilo Gene Simmons, el bajista de la banda KISS lo reconocieron con estas palabras: "Hoy perdimos un ícono de íconos. Amable, considerado y, como dijo Frank Sinatra: el mejor cantante".

Today we lost an icon of icons. Kind, considerate and as Sinatra was quoted as saying, the best singer of them all. Rest In Peace, Tony Bennett. https://t.co/vUPE9FYy6F — Gene Simmons (@genesimmons) July 21, 2023





La hija de Elvis Presley, Priscilla, también expresó sus condolencias y mostró su admiración por el cantante al que llamó un hombre con múltiples talentos.

“Tu música legendaria es apreciada por generaciones y tu talento para pintar solo ejemplifica los muchos talentos que contemplaste”.





Rest in Peace Tony Bennett. You were timeless! Your legendary music is cherished by generations and your talent at painting only exemplified the many talents you beheld. We will miss you very much. A sad day for the world. #tonybennett #musiclegend #musicicon #missingyou pic.twitter.com/Okg9lM826U — Priscilla Presley (@Cilla_Presley) July 21, 2023





Asimismo Keith Richards, de The Rolling Stones, se despidió brevemente de Bennett, pero publicó una foto donde ambos salen posando sonrientes a la cámara.

May you Rest in Peace, Tony Bennett!

Photo from 2015



Photo: J. Bouquet pic.twitter.com/ZYVlktk8tz — Keith Richards (@officialKeef) July 21, 2023





Su última actuación fue en agosto de 2021, cuando apareció junto a Lady Gaga -con quien publicó dos discos- en el Radio City Music Hall de Nueva York en un espectáculo titulado "One Last Time".





NY se viste de luto

Hijo de un tendero italiano, Anthony Dominick Benedetto nació el 3 de agosto de 1926 en el barrio de Astoria, en el Queens neoyorquino. Estudió en la High School of Industrial Arts en Manhattan, donde descubrió sus dos pasiones, la música y la pintura.

Hoy los representantes políticos de Nueva York también le rindieron homenaje.

El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, escribió en su Twitter: "Tony Bennett, un niño de clase trabajadora de Queens, cantó nuestra canción al mundo".

"No dejes que la letra te engañe: dejó su corazón aquí en la ciudad de Nueva York", señaló el alcalde, haciendo referencia a la canción más exitosa de Bennett, "I Left My Heart in San Francisco".









Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en un tuit que "la historia de Bennett fue la historia de Nueva York" y el exgobernador Andrew Cuomo, quien también es italoestadounidense, escribió en su Twitter que el cantante era un "neoyorquino en el verdadero sentido de la palabra".





Growing up in Queens in a family of immigrants, Tony Bennett’s story was the New York story.



He brought joy to audiences around the world, attention to some of the most important issues of our time, & inspiration to the next generation of artists.



He will be truly missed. pic.twitter.com/QxPCCa0vtG — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 21, 2023





|| Con información de EFE ||