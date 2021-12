Tony Bennett y Lady Gaga en show acústico

El especial MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga, grabado a principios de año, se transmitirá este 16 de diciembre a las 20:00 horas, a través del canal de videos.

El show fue grabado frente a una audiencia íntima en Nueva York y el repertorio se basa en el disco que ambos artistas lanzaron el 1 de octubre, Love for sale, con temas de Cole Porter.

El especial, informa MTV en un comunicado, "marca la primera aparición de Lady Gaga en la icónica serie musical y la segunda de Tony; su primer especial de MTV Unplugged se emitió en 1994".

El acuerdo cubre múltiples proyectos con ambos artistas para su portafolio, que incluye CBS, MTV Entertainment Group y Paramount+.

"Recientemente, CBS estrenó su concierto especial One last time: An evening with Tony Bennett and Lady Gaga; en 2022, Paramount+ traerá el documental exclusivo The lady and the legend", menciona el texto, que destaca cómo MTV alrededor del mundo transmitió en exclusiva los videos del disco Love for sale, que fueron vistos en más de 180 regiones a las que llega su señal.