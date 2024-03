Kings of Leon, Maná, Junior H y La Castañeda cierran con broche de oro el Vive Latino

La edición número 24 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino finalizó la madrugada de este lunes con las presentaciones de los headliners del cartel.

Kings of Leon, Maná, Junior H y La Castañeda, que celebró 35 años de trayectoria, cerraron el telón del festival, que por primera vez en su historia salió del Foro Sol para instalarse en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los Kings of Leon, que se sumaron al line up ante la ausencia de Paramore, cerraron el escenario principal explorando lo más profundo de su arsenal, con canciones de su primer disco “Youth and Young Manhood”, hasta lo mas reciente de su repertorio.

Gossip Hombres G, José Madero y Babasónicos acompañan la recta final del Vive Latino

En la hora de rock sureño, garage rock e indie, proporcionada por los cuatro Followill, sonaron "Molly's Chambers", "Notion", "Revelry", así como "Use somebody" y "Sex on fire", ambos sencillos del álbum "Only by the night".

Unos momentos antes, Fher Olvera y Maná salieron al mismo escenario antes de lo pactado, sorprendiendo con "Dame una señal", "Ángel de amor", "Labios compartidos", "¿Dónde jugarán los niños?" y más éxitos.

Los de Guadalajara, Jalisco, dedicaron unas palabras a las personas reunidas frente a ellos. "Qué bonito se oye. Qué emoción estar aquí. Para nosotros nuestra primera vez en el Vive Latino. Esto va para un paisano", mencionó Fher, dedicando "Corazón espinado" a Carlos Santana.

Kings of Leon en el escenario del Vive Latino. | Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

En lo última parte del día, La Castañeda celebró su aniversario número 35 con "Cautivo de la calle", "Cenit" y "Transfusión", dedicada a personalidades del rock mexicano que han fallecido, entre ellos Rita Guerrero, Lalo Tex y Charlie Montana.

Por otra parte, la diversidad del Vive Latino se demostró con el exponente del corrido tumbado, Junior H, quien cumplió las expectativas de lo que un cierre en el ‘Vive’ representa.

En su edición número 24, el Vive Latino reunió a más de 80 mil personas en cada una de sus fechas.