Maná prepara disco inédito y de duetos

Alejandro González baterista y compositor del grupo Maná anuncia que el grupo que fundó junto con Fher Olvera regresa al estudio de grabación con temas inéditas, a nueve años del lanzamiento de su disco Cama incendiada. Antes, a finales de este año o principios del que viene lanzarán la segunda parte de la producción de duetos de sus hits Noches de cantina.

“Vamos a lanzar una nueva producción, que se viene trabajando desde hace tres años, luego se nos cruzó la pandemia y se detuvo. Es el álbum de duetos que será lanzado a finales de 2023 o principios de 2024”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Este proyecto incluye los temas Mariposa traicionera, con Alejandro Fernández; Rayando el Sol con Pablo Alborán; No ha parado de llover con Sebastián Yatra; Eres mi religión con Joy Huerta; Te lloré un río con Christian Nodal; Amor clandestino con Edén Muñoz; que se han lanzado de manera individual en los canales digitales a partir de 2022.

Celebridades Palazuelos ayuda a Acapulco a la distancia





En el último trimestre del próximo año, el grupo que integran también Fher Olvera, Juan Carlos Calleros y Sergio Vallín se dedicará a grabar su décimo álbum de estudio con canciones inéditas.

Alex adelantó: “La buena noticia para los fans de Maná es que vienen canciones nuevas, inéditas, en el álbum de estudio con el que haremos una gira internacional por todos lados en el 2025”.

El artista comentó en entrevista que su reciente tour de Fiestas Patrias en Las Vegas, Nevada, registró localidades agotadas. “Ahora en el Kia Forum de Inglewood, California alcanzaremos 16 sold out con las próximas presentaciones del viernes 24 y sábado 25 de noviembre en el tour México lindo y querido, lo cual nos da una lectura de que nuestros fans están fieles y firmes con nosotros”.

Alex El Animal González, recibió el reconocimiento por Trayectoria por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que rebasa los 39 años como compositor.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es un honor estar aquí, recibir este premio de la SACM siendo baterista, que vean que también podemos componer canciones más que nada con la mancuerna que he hecho con Fher casi 40 años de historia reflejadas en las canciones que hemos escrito., además de las que yo he hecho por mi lado. Maná ha sido la banda sonora de muchas generaciones ya vamos para 40 años como banda me siento muy feliz de poder estar aquí”, expresó.

Maná continuará lo que resta del año con su gira por Estados Unidos.