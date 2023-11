Juan Hernández festeja 50 años de hacer música

De joven, Juan Hernández trabajó como albañil, pintor de casas y, en general, de distintos oficios que le pudieran generar un ingreso modesto para poder comer. Es decir, vivía al día, con lo poco o mucho que podía juntar.

Sin embargo, su destino cambió en 1971, después de asistir al Festival de Avándaro con sus hermanos. Juan quedó totalmente impresionado con los artistas que se presentaron y soñó en algún momento ofrecer shows de rock como los que había visto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De inmediato tomó cartas en el asunto y decidió audicionar para inscribirse a la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, con el fin de concretar uno de sus máximos deseos.

Gossip Austin TV abre un nuevo ciclo tras 10 años de pausa





“Fue difícil para mí hacer que me aceptaran porque sólo había terminado sexto de primaria y para entrar a la escuela tenías que estar en la prepa por lo menos, pero fui con el director, me hizo una prueba, la pasé y me aceptaron en la escuela”, afirmó en entrevista.

De ahí, su mundo cambió. Hoy, ese nombre es conocido dentro del género del rock, gracias a distintos proyectos musicales, entre ellos Juan Hernández y su Banda de Blues, con el que celebra 36 años de vigencia y 50 de carrera.

“Un día descubrí que me podían pagar por hacer lo que más me gusta, entonces a partir de ahí, el camino ha sido largo, a veces con altibajos, pero siempre firme con mi propósito de continuar en el camino de la música.

“Ha sido muy bonito y feliz. Para mí, estos 50 años han sido como días, lo disfruté tanto que se me pasó la vida sin darme cuenta, es decir que, esto no ha sido un trabajo, sino que ha sido un disfrute y un goce de la vida”, aseguró el músico.

Cortesía: Juan Hernández

EMPRENDE EL VUELO

Al término de sus estudios, Juan formó su primera banda a la que llamó Súper Dazzling, misma que luego se transformó en Vuelo Libre.

Para la década de los 80, la popularidad del rockero creció y fue invitado a colaborar con artistas como Javier Bátiz, Paco Gruexxo y el grupo Three Souls in my Mind, cuando se salió Álex Lora.

“Él se salió en el 85 y a mí en el 86 me invitaron a grabar el disco Fuimos Somos y Seremos”, recordó.

En estas cinco décadas, el también conocido como El Peregrino del Rock, ha publicado más de una treintena de discos y ha tocado en lugares donde nunca imaginó, como en ciudades de Estados Unidos, por ejemplo.

“Tenía ganas de ir allá y me costó mucho trabajo arreglar mis papeles, me costó años, pero por fin lo logramos e hicimos tres o cuatro giras por 41 ciudades de la Unión Americana, también hemos tocado en Colombia y hemos recibido invitaciones de Europa que espero se concreten próximamente”, dijo.

Cultura Blues en tzotzil: Lumaltok cumple 15 años cantando en una lengua originaria de Chiapas





En cuanto a escenarios, Juan Hernández quisiera presentarse en el Auditorio Nacional junto a su Banda, en caso de no encontrar fecha, el músico dijo que comenzará con el Lunario. En unos meses también ofrecerá shows en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris.

Por el momento, el próximo 12 de noviembre Juan Hernández y su Banda de Blues celebrarán las cinco décadas de carrera del vocalista con un concierto en el Teatro Metropólitan.

“Quisiera que la gente se dé cuenta que en el Rock mexicano no somos sólo unos cuántos, somos miles y todos necesitamos apoyo, somos muchos que necesitamos apoyo, no nada más grupos que se presentan en la televisión.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Yo no me considero pionero del Rock, pero sí pilar, somos los que sostenemos el Rock mexicano, habemos muchos grupos más y que valemos la pena y sólo con ese apoyo el Rock mexicano va a crecer”, comentó.

Finalmente, Juan Hernández prepara su libro biográfico en dos entregas, la primera explorará su vida desde su nacimiento hasta el momento en que creó su banda de Blues; mientras que el segundo se enfocará en sus años en la agrupación y sueños actuales.