Ángeles del Infierno lleva la poesía al heavy metal

A 30 años de haber visitado por primera vez México, la agrupación española Ángeles del Infierno cumplirá su deseo de presentarse en el Auditorio Nacional.

Aunque reconocen que han estado en recintos mucho más grandes, el valor que tiene el Coloso de Reforma es tan inmenso ya que consideran que es la representación de la cultura no sólo a nivel nacional sino también en Latinoamérica.

“Es un gran honor tocar en este lugar, es el templo no sólo en México sino de toda Latinoamérica. Desde hace tiempo, Ángeles ha tocado en lo más alto y lo más bajo de la tierra, no hay ciudad, ni pueblo que no conozcamos en México, creo que conocemos más este país que López Obrador, hemos tocado en Monterrey, en sitios más grandes y sólo nos quedaba este, estamos muy encantados de venir aquí. Se va a cumplir el sueño”, afirmó el vocalista Juan Gallardo en conferencia.

La agrupación se presentará el 27 de febrero del próximo año, a las 20:30 horas, con un recorrido musical por su carrera, resaltando los momentos icónicos que han vivido en más de cuatro décadas.

DEFIENDEN LA CALIDAD DE SUS LETRAS

El grupo se fundó en 1980 y es uno de los conceptos precursores del rock duro en España. Estos fusionan géneros como el heavy metal, hard rock, hard core, punk y rock pesado.

De acuerdo con el vocalista y el guitarrista Robert Álvarez, su secreto para mantenerse vigentes es la innovación en sus shows, así como la calidad de las letras que han escrito.

“Si no hay buenas canciones que transmitan emociones reales, no sirven. Uno hace cosas con pasión, escribimos cosas sentimos, si le gustan a los demás qué padre.

“Nuestra música está apoyada en la vida misma, en hechos reales, situaciones que han cambiado y algunas otras que no. Son puros poemas, baladas, situaciones reales, el objetivo es dar mucho ánimo a nuevas generaciones, positivismo en general. Trabajamos duro para que cada canción sea un single, construimos temas reales y de la vida misma”, sostuvo el vocalista.

Por el momento, el grupo se mantendrá ofreciendo conciertos como parte de su gira, misma que se prolongará hasta el 2024, aseguró Gallardo.

Están trabajando en nuevos proyectos, sin embargo, no se tienen planeado algún nuevo álbum, ya que buscan lanzar sencillos que puedan generar un mayor impacto, como parte de su mentalidad de evolución.

Ángeles del Infierno, reconocidos por su imagen rebelde y letras provocadoras, han influenciado generaciones de músicos y además, han dejado una marca imborrable en la escena del rock en español en toda Hispanoamérica.

Su álbum debut, Pacto con el diablo, se lanzó en 1984 y con él comenzaron a escribir su leyenda gracias al éxito inmediato del ya mencionado tema Maldito sea tu nombre y otro de sus temas llamado a convertirse en un clásico, El principio del fin. Han grabado discos como Diabolicca, Instinto animal y 666. Su última producción discográfica es de 2003, titulada Todos somos ángeles, en la que grabaron una versión de El rey, de José Alfredo Jiménez.