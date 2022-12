Lo intenté y no se pudo: hasta Kenia Os se queda sin ver a Bad Bunny

Tras el caos vivido en el primero concierto de Bad Bunny derivado de fallas en el acceso y clonación de boletos, la cantante e influencer Kenia informó en sus redes que ella fue una de las afectadas por el problema, y no pudo ingresar al recinto.

Fue a las 21:18 horas, aproximadamente cuarenta minutos antes de que iniciara el show, cuando escribió en su cuenta de Twitter: "Benito no me dejan entrar, pero yo te amo wey".

Puedes leer también: Caos y decepción: fans relatan y denuncian fraude de Ticketmaster concierto de Bad Bunny

De inmediato sus seguidores comenzaron a mandarle mensajes de apoyo, y compartirle la información de la Profeco para resolver el problema.

Una hora después, cuando ya había iniciado el concierto, finalmente escribió que no logró pasar, e hizo un llamado a quienes vayan a acudir este sábado a tener cuidado con las aglomeraciones.

"De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos".

De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos. 🥲 — NINI (@keniaos) December 10, 2022

Tras todo el problema registrado el viernes, un “operativo especial” de la Profeco se montará a partir de las 14:00 horas en el Estadio Azteca para el segundo concierto de Bad Bunny

“Ante los problemas que enfrentaron consumidores por la clonación de boletos para el primer concierto del cantante Bad Bunny, la Profeco desplegará un equipo de defensores de la confianza en accesos al Estadio Azteca de la CDMX … en un operativo de verificación para conciliar en los casos que se requieran”, informó un comunicado de la dependencia.