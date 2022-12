Caos y decepción: fans relatan y denuncian fraude de Ticketmaster concierto de Bad Bunny

Uno de los conciertos más esperados se convirtió en caos y decepción para miles de fanáticos que esperaban ver a Bad Bunny y se quedaron afuera del Estadio Azteca con sus boletos en manos acusando de fraude a Ticketmaster.

A pesar de haber tomado las recomendaciones de únicamente adquirir sus entradas en centros oficiales, pues casos similares ocurrieron durante los shows de Dua Lipa y Harry Styles cuando se presentaron en la CDMX, los hechos volvieron a ocurrir.

En las afueras del recinto, fans relataron, unos molestos y otros entre lágrimas, la falta de profesionalismo por parte de Ticketmaster y las autoridades que dan ingreso al Estadio Azteca.

Los asistentes se formaron incluso desde un día antes para poder obtener un mejor lugar, pero al momento de intentar ingresar a muchos les indicaron que sus boletos habían sido clonados.

“Me formé desde la madrugada, saqué mi boleto en un centro Ticketmaster de Liverpool, compré mi boleto en priority, llego y de todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster, entonces hoy cumplo 20 y nada, estoy sola. Grande Ticketmaster”, contó una usuaria.

#badbunny #basura ♬ original sound - Mayra

Algunos asistentes relataron que al momento de llegar a la zona de ingreso, el personal de seguridad únicamente tomaba los boletos sin escanear y se los retiraban, posteriormente los sacaban de la fila.

“Me lo arrebatan, me lo jalan y me sacan. De hecho a mis dos hermanos y mis dos amigos les preguntaron ¿es el mismo boleto que ella? y ni siquiera se los escanearon y se los quitaron”.

#ticketmaster #fyp #justicia #quepedo ♬ original sound - ʀ ᴏ ᴄ ɪ ᴏ 🧿

Por otro lado, existió otra versión en la que autoridades le dijeron a los asistentes que su boleto efectivamente era real, pero que no podía ingresar porque Ticketmaster no lo había activado.

"No es que fuera falso, sino que simplemente Ticketmaster no lo activó. No fui la única persona que recibió esta respuesta por parte de las personas de seguridad del Estadio Azteca", relata otro usuario.

#badbunnyconcert #ticketmaster #ticketmastermexico #estadioazteca #boletosbadbunny ♬ sonido original - ADN QC

Estas fueron algunas de las situaciones de los fans que únicamente querían ver a su artista favorito y luego de haber gastado miles de pesos y esperar horas afuera del recinto recibieron respuestas negativas.

Incluso hubo momentos de desesperación colectiva que aquellos que se quedaron afuera intentaron tirar la barda del recinto.