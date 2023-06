La casa de papel trae de vuelta a Berlín con su primer spin-off en Netflix

El actor Pedro Alonso vuelve a ponerse en los zapatos de “Berlín”, para una serie del mismo nombre que llegará a la plataforma Netflix en diciembre de este año, y será el primer spin-off derivado de “La casa de papel”.

“Un buen plan debe incluir una pequeña dosis de diversión, hermanitos”, dijo el actor por medio de un clip que se proyectó durante el evento “TUDUM” de Netflix, donde se reveló el primer trailer oficial.

Además de Pedro, la producción contará con las actuaciones de figuras como Michelle Jenner, Begoña Vargas, Julio Peña, Tristán Ulloa, Joel Sánchez y Julien Paschal.

¿De qué va a tratar?

La historia se desarrolla tiempo antes de lo sucedido en La casa de papel y el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Según el adelanto, la trama girará en torno al robo de 44 millones de euros de la casa de subastas más importante de París, pero en el camino, Berlín se encontrará con una mujer que le roba el corazón.

His plan: to steal €44 million — in one afternoon. From the world of Money Heist/La casa de papel, comes BERLIN. Watch the first teaser #TUDUM pic.twitter.com/OSMwZK8U9V — Netflix (@netflix) June 17, 2023

“solo hay dos cosas que pueden convertir un día horrible en uno maravilloso: una de ellas es el amor y la otra, un botín millonario. Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado en la Fábrica de la Moneda", se explica en la sinopsis.