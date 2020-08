La pandemia no frena los VMAs este 2020

La emergencia sanitaria global no pudo contra los VMAS y pese a que no hubo cercanía entre el público y los artistas, la premiación festejó su edición 2020 desde diversos puntos de la ciudad de Nueva York, coronando a artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, BTS y The Weekend. Las presentaciones corrieron a cargo de Miley Cyrus, Maluma, CNCO, Lady Gaga junto a Ariana Grande, Doja Cat, entre otros, mientras que la conducción principal corrió a cargo de Keke Palmer.

Este año la categoría más codiciada, Video del año, se la llevó a casa, The Weekend, quien conmovido y con poco ánimo de festejar, se limitó a decir, “Es difícil celebrar, solo quiero justicia para Jacob Blake y para Breonna Taylor, gracias”.

Congratulations @theweeknd on winning Video of the Year at the 2020 #VMAs for 'Blinding Lights.' pic.twitter.com/iiXG9iih8W — Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020 .@taylorswift13 just won Best Direction for her #TheMan music video at the 2020 #VMAs! After surprise dropping her eighth album #Folklore last month, she thanked Swifties for everything they've done for her this summer ❤️ pic.twitter.com/uSL9b01tYS — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 31, 2020

Previo al evento principal se realizó un pre show en el que la agrupación BTS, se llevó a casa los premios de, Mejor Grupo y mejor K-Pop. Además de que el público pudo ver desfilar por un área diseñada para mantener la sana distancia a, Nicole Richie, Black Eyed Peas, Joey King, Jaden Smith, CNCO entre otras figuras del mundo del entretenimiento.

La primera presentación de este evento dedicado a la memoria de Chadwick Boseman, intérprete de Black Panther en las cintas de Marvel, corrió a cargo de The Weekend quien entre luces multicolor, con tomas aéreas desde el Hudson Yards de Manhattan, interpretó su éxito Blinding Lights. Ataviada en un vestido negro de lentejuelas, Miley Cyrus, tomó la escena principal, bañada en una luz escarlata y con la energía femenina que la caracteriza, para interpretar su más reciente hit, Midnight Sky, terminando sus presentación subida en una disco ball, haciendo alusión a su polémico clip Wrecking Ball.

El primer premio fue presentado por Jaden Smith para galardonar a la Mejor Colaboración, que este año se lo llevaron Lady Gaga y Ariana Grande, venciendo a Drake y The Future, Justin Bieber y Ariana Grande, Karol G y Nicki Minaj, Ed sheran con Khalid y los Black Eyed Peas con J Balvin, “Esto es para nosotras, trabajamos mucho y queremos compartirlo. Disfruté mucho nuestro tiempo en el estudio, lloramos juntas, hubo una cantidad enorme de lluvia que se transformó en diamantes”, dijo Lady Gaga en su discurso de agradecimiento.

“Just because we’re separated right now and culture may feel less alive in some ways, I know the renaissance is coming, and the wrath of pop culture will inspire you.” – @ladygaga 🙌🏽💕 #VMAs pic.twitter.com/sJjrcIEnMt — VH1 (@VH1) August 31, 2020 We love u and love the world. Thank u so much ☺️ https://t.co/0zb0M5ZYWC — Lady Gaga (@ladygaga) August 31, 2020

Drew Barrymore apareció para presentar la categoría de Mejor dirección, la ganadora fue Taylor Swift por The Man, del disco Lover, dirigido por ella misma. Joey King, la estrella de El Stand de Los Besos, apareció en un vestido rojo y verde eléctrico de Versace, para presentar la canción del año, que este 2020 fue, Rain On Me, de Lady Gaga y Ariana Grande.

“Ariana y yo apreciamos mucho esto, recuerdo cuando vi el coro y me senté junto con mi productor y todo el equipo leímos la letra de la canción y Rain On Me, hizo que me pusiera a llorar, me abrió los ojos para darme cuenta de que incluso con esa lluvia no te puedes dejar caer”, compartió Gaga.

Maluma cantó su nuevo single, Hawaii, rodeado de bailarinas en un pequeño autoconcierto, inmediatamente después de su actuación, fue premiado en la categoría a Mejor canción latina, por la canción, Que Pena, junto a J Balvin, “Es el primer premio que me dan los VMAS, gracias por su amor su cariño, todo lo que me dan todos los días. A mi madre, mi padre y hermanita que me están viendo, los amo mucho, todo lo que hago lo hago por ellos”, dijo el colombiano en su discurso de agradecimiento.

"I feel very proud to be Latin."



I'm so happy for @maluma winning his first #VMA for Best Latin 🏆 pic.twitter.com/CBIp0cdpZX — Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020

Una de las actuaciones más esperadas de la noche fue la de Lady Gaga y Ariana Grande, quienes en una producción cargada de iluminación, bailarines y vestidos multicolor interpretaron el hit Rain On Me, después Lady Gaga se sentó en un piano de cola, para cantar una breve versión acústica del primer sencillo del álbum Chromatica, Stupid Love, que enseguida se transformó en el sonido electro pop al que tiene acostumbrados a sus fans.

Por primera vez en unos VMAS y desde Corea del Sur, la agrupación BTS, se presentó en el evento con la canción Dynamite, un éxito en inglés donde las coreografías y los vestuarios multicolores no faltaron. Para continuar con la presencia de la banda asiática en el evento, Nicole Richie, les entregó el premio a la Mejor Canción K-Pop, por el track On. Acto seguido, la esposa de Joel Madden entregó a The Weekend, el premio a la Mejor Canción de R&B por Blinding Lights.

I am SPEECHLESS after @BTS_twt’s explosive #VMA performance of #Dynamite!! 💜 😭 pic.twitter.com/Qj14AYTzfD — MTV (@MTV) August 31, 2020

Los laureles continuaron para Lady Gaga, quien esta edición se llevó el premio de artista del año, “Ser una artista es lo que siempre he querido ser toda mi vida, nunca quise ser nada más”, aseguró la compositora, quien además recibió de manos de la top model, Bella Hadid, el Premio MTV Tricon que fue otorgado por primera vez en la historia de los VMAS, reconociendo la trayectoria e influencia de la artista.

El baterista de Blink 182, Travis Barker, apareció para entregar el premio a mejor video de Hip-Hop, que fue otorgado a Megan Thee Stallion por la canción Savage. Machine Gun Kelly fue el encargado de entregar el reconocimiento al Mejor Artista Emergente, que este año que fue ganado por Doja Cat, la intérprete del hit mundial Say So. “quiero agradecer a mis fans, yo en redes sociales bromeo y hago cosas locas todo el tiempo, pero cuando estoy aquí quiero que entiendan que hablo enserio y que estoy agradecida con todos mis fans. No voy a llorar pero los amo, estén a salvo y gracias mamá”, resaltó la rapera.

What a night indeed 🤩 https://t.co/xI0flctcT7 — Black Eyed Peas (@bep) August 31, 2020

La cuarentena obligó a tener un par de nuevas categorías, y en la de mejor video hecho en casa, Justin Biener y Ariana Grande se llevaron el laurel por la colaboración Stuck With You. La segunda de estas categorías nuevas fue la Mejor presentación en cuarentena que CNCO se quedó por su Unplugged At Home.

La noche la cerraron los Black Eyed Peas, Nicky Jam y Tyga con las canciones Vida Loca y I Gotta Feeling, cerrando su presentación con las frases, “Wakanda Forever, Black Lives Matters”.