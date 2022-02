La Santanera y la Sonora Dinmita acompañar a artistas pop en el Cumbia Machine Tour 2022

Érik Rubín, creador y productor junto con Benny Ibarra, su compadre y compañero desde hace 40 años en Timbiriche, lanzan el concepto Cumbia machine tour 2022, que será el marco para el debut internacional de Mía Rubín, apadrinada en el escenario por los solistas Susana Zabaleta, Ely Guerra, Víctor García, Edwin Luna, Lupillo Rivera, y Rubén Albarrán, además de la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita.

Tras vivir la experiencia de grabar canciones icónicas de la Sonora Santanera tanto Érik, Sasha y Benny con Mil horas, como Mía y Érik Rubín, con El Ladrón, surgió el proyecto de conciertos, dice Érik: “Estamos jugando con la cumbia de esta forma e invitamos amigos, se aterrizó la propuesta, poco a poco se armó este rompecabezas, no ha sido fácil pero ha sido un lindo reto. Tengo la fortuna de contar con buenos amigos talentosos y juntos vamos a hacer este proyecto. Nunca va a ser igual la alineación, unos solistas vamos a ir y venir, dependiendo de nuestros compromisos invitaremos talento sorpresa, estamos felices de jugar con estos increíbles músicos y sus voces; que han hecho historia en la música de cumbia, tropical y versátil como con su inmenso repertorio de canciones y sabor”.

Beny dijo por su parte que aceptó la invitación de Érik “para poder compartir y aprender porque todo esto para nosotros va a ser una gran escuela. Hemos entendido la sinergía de compartir, de hacer equipo y ahora más con este tiempo, pues venimos con todo, con humildad, con sonrisa, con ganas de jugar, de aprender entre nosotros de conocer a diferentes seres humanos, porque a Érik lo tengo muy conocido, lo amo y agradezco que siempre me invite a sus travesuras y llevamos haciendo travesuras desde hace 40 años esta es de una de las más gozosas que vamos a hacer”.

Algunos de los participantes como los músicos de la Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Ely Guerra, Benny Ibarra, Mía Rubín y en enlace, Edwin Luna y Rubén Albarrán, agradecieron la invitación a esta gira musical abanderando la cumbia, género en el que convertirán temas pop, baladas o de regional mexicano que encajen con este ritmo bailable.

Érik confirmó que donde se estrena Cumbia machine tour 2022,-que será también el lanzamiento del grupo femenil Venus, quienes ya están grabando su álbum debut, será el 1º de abril en la Arena Ciudad de México, para dar el salto el 13 de mayo en la Arena Monterrey, y está por confirmar futuras fechas de la gira que cerrará en Estados Unidos.

“Le decía a mi compadre Benny, que es una gran responsabilidad, es un proyecto muy complejo, pero que me tiene muy emocionado porque vamos a poder jugar de muchas formas. Obviamente al poder cantar los temas emblemáticos de la Santanera, de la Dinamita; y ponerle voz a este tesoro de ellos; nosotros vamos a tener la oportunidad de jugar con ellas, y bueno más allá de eso vamos a jugar con canciones de pop y rock, a transformarlas a cumbia, pero no es fácil porque no todas las que hemos querido incluir pueden ir en cumbia.

“Queremos que cada concierto dure entre dos horas a dos horas y media, con una gran producción escenográfica, de audio, de luces; viviremos momentos buenos cuando todo el elenco pueda estar arriba del escenario, entre nosotros vamos a tener varias participaciones como solistas acompañados ya sea de la Sonora Santanera o la Sonora Dinamita.

No quiso dar más nombres de solistas que se adhieren a Cumbia machine tour 2022, aunque sí recordó que, “con el maestro Alek Syntek, ya habíamos cuadrado las canciones de él para convertirlas en sonido de cumbia, pero lo que nos detuvo en este lanzamiento, era su agenda y nos quedamos con las ganas que fuera en esta primera alineación”.

En su momento, Ely Guerra que también tiene shows con Beto Cuevas, expresó su beneplácito de ser parte de este concepto, habló de su admiración por las sonoras Santanera y Dinamita, con las que será la primera vez que ella interprete temas musicalizados por estos músicos.

Víctor García, ex académico y que ha hecho recientemente telenovelas para Televisa precisó que no pudo negarse a tal invitación y que interpretará sus éxitos en sonido de cumbia y espera que le agraden al público presencial que acuda a cada shows ya sea en la CdMx como en Monterrey.