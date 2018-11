La serie Malinche se estrena hoy por el Canal Once

María Mercedes Coroy dará vida a uno de los personajes más controversiales de la historia de México, Malinche, una mujer en la que la joven actriz se refleja, pues a sus 24 años ha demostrado que tener raíces indígenas no es un impedimento para demostrar su capacidad histriónica dentro de la industria del cine.



La actriz, nacida a las faldas del Volcán de agua de Santa María de Jesús, Guatemala, se dio a conocer por su trabajo en la cinta guatemalteca Ixcanul, aseguró que en la actualidad no ha cambiado mucho la realidad de las mujeres indígenas, a las de una mujer de otra época como la de la Malinche.

“No hay diferencia entre la Malinche de esa época, a lo que estamos viviendo ahora. Creo que estamos disfrazados de otra manera y vamos innovando las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero es muy triste que nosotros mismos marginemos a los demás. No nos damos cuenta de la sangre que corre por las venas. Somos mestizos, todos tenemos esa raíz, pero a veces se nos olvida”, indicó la protagonista de la nueva serie de Canal Once que estrena hoy.

La protagonista comentó que ser fiel a sus tradiciones y su cultura fue lo que la llevó a estelarizar el proyecto, que llegó a sus manos a través de Julián de Tavira quien anteriormente había vio su primer largometraje y la llamó para hacer un casting, por el cual le ofrecieron un personaje principal y uno secundario.

“Siempre he pensado que no se puede dejar de soñar, pero también se tiene que trabajar para que esos sueños se hagan realidad. Algo tan mío, que no voy a poder olvidar como mis raíces, mi idioma y muchas razones más de las que me siento orgullosa, son las que me trajeron aquí, porque el ser Indígena no me quita el derecho de estar en una filmación o en un proyecto en distintos países”, señaló.

La serie histórica Malinche es una coproducción entre Bravo Films y Canal Once, dirigida por Patricia Arriaga (Juana Inés), quien explicó que presentarán una mirada distinta de la mujer que poco se sabe y que fue pieza fundamental en la historia de México.

“Conocer a la mujer indígena mesoamericana de hace más de 500 años ha sido un gran reto. Es poco lo que se sabe sobre ella. Hernán Cortés la menciona poco en sus relatos. Nuestra Malinche es diferente a lo que se ha presentado, queríamos mostrar a una mujer indígena de aquella época, que mucho no han cambiado a lo que son hoy en día”, explicó la realizadora.

Además de María Mercedes, también participa José María de Tavira, quien hace el papel de Hernán Cortés y Luis Arrieta, quien es uno de los traductores y hombres de confianza del conquistador de Tenochtitlán.

María Mercedes comentó que ponerse en la piel de la mujer como la Malinche le dejó la enseñanza de salir adelante ante cualquier dificultad que la vida te puede poner en el camino, siendo su vestimenta una de las principales razones por las que ella continúa luchando.

“Todo tenemos la misma capacidad, solamente que a veces el traje a nosotros nos distingue y les parece que nos somos capaces de hacer las cosas, pero es todo lo contrario”, indicó la guatemalteca que porta orgullosa su traje indígena.