Latinos necesitan más representación en Hollywood: Edgar Ramírez

Edgar Ramírez ha logrado hacerse de una buena carrera en Hollywood. Su participación en películas como La chica del tren, Bourne: El ultimátum o las series The undoing y El asesinato de Gianni Versace, donde interpretó al famoso diseñador, lo han posicionado como uno de los actores más prolíficos en el mercado estadounidense.

Ahora en Jungle Cruise, donde participa junto a Dwayne Johnson y Emily Blunt, el venezolano interpreta al villano estelar, un hombre que pasa de la nobleza a la oscura maldad y que pondrá en juego a los viajeros de esta historia inspirada en el juego homónimo de Disneyland.

“Más que malvado, Aguirre está dolido. Tiene un duelo profundo incapaz de gestionar. Eso lo hace cruzar el umbral a la oscuridad, lo que me pareció interesante explorar en esta historia que ocurre dentro de una película de aventura, acción e inspirada en la atracción más icónica de Disney”.

Así como Eugenio Derbez interpretó al villano en Dora y la ciudad perdida o Eiza González puso las cosas difíciles para “los buenos” de Godzilla vs Kong, Edgar Ramírez representa al antagonista principal del filme.

Estelar sería más adecuado para señalar la participación que como él, otros actores latinos han logrado abrir camino en Hollywood, una evolución “natural y necesaria” que vive la industria del entretenimiento ante la inminente expansión de la población hispana en el país norteamericano, como describe el actor.

“Nosotros somos la minoría más grande de Estados Unidos y también la que más crece, una fuerza de mercado importantísima aquí. Somos una parte indivisible del tejido social de este país. De modo que la presencia latina en la industria del entretenimiento y los medios de comunicación son una realidad innegable, es parte de la vida”, señala.

Si bien, el doble nominado al Emmy considera que el entretenimiento actual refleja mejor lo que está sucediendo social y culturalmente en Estados Unidos, Ramírez reconoce que aún queda un largo camino por andar para que todos los latinos se vean reflejados en pantalla.

“Hay mucho más espacio que necesitamos lograr para una representación equitativa, pero se están haciendo los esfuerzos y diariamente los productos culturales reflejan la realidad que vivimos día a día”.

Jungle Cruise es una aventura donde la investigadora Lily Houghton (Emily Blunt) y el capitán Frank Wolff (Dwayne La Roca Johnson) recorren sobre una barca la selva del Amazonas en busca de un árbol con propiedades curativas. Hasta que se enfrentan a los intereses personales del malévolo Aguirre.

Al ser una película de aventura, las escenas de acción fueron claves para el desarrollo, pero Edgar Ramírez estuvo a punto de perderse las suyas debido a que días antes del rodaje se rompió dos costillas en un viaje como turista que realizó a Islandia.

“Es un país que ofrece un espacio maravilloso para la aventura, hay volcanes, cascadas, ríos rápidos y glaciares para vivir la aventura. Todo mundo me decía que hiciera cosas, snorkel dentro de placas tectónicas, pero yo me negaba porque estaba a diez días de iniciar el rodaje y no podía hacer nada peligroso. Pero me caí y me rompí dos costillas”.

Con la preocupación al borde, el actor llegó al set de filmación: “Podrás imaginar la frustración, la rabia y preocupación”, confiesa ante el asombro de la prensa internacional que lo escuchó en una mesa redonda.

“Fue ahí donde conté con el apoyo de Dwayne y del director. Él (Johnson) me decía ‘¿sabes cuántas costillas me he roto en la vida? Te entiendo perfecto. Vamos a modificar las coreografías de las escenas. Afortunadamente hubo un final feliz, mis costillas se curaron rápidamente y pude hacer la mayor parte de mis secuencias de acción”.

Jungle Cruise, dirigida por Jaume Collet-Serra (La huérfana y La casa de cera), estrena en cines este 29 de julio y también estará disponible con acceso Premium en la plataforma de Disney+.