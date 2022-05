Leo Rizzi estrena su nuevo tema “La puerta”

Desde hace unos años, Leo Rizzi emprendió la búsqueda de su esencia, incluso viajó a la India para conectar consigo mismo.

Gracias a ese viaje logró encontrar las palabras adecuadas para describir sus sentimientos y reflejarlos en sus primeros temas En tu camino (2020) y Conexión (2021).

Pero el proceso de conocerse es un trabajo de todos los días, dice; a pesar de ya ser popular por temas como Amapolas y la versión en remix junto a Danny Ocean, continúa descubriendo nuevos pasajes que lo inspiran a componer más temas.

Gossip Difundirán obras inéditas de Luis Eduardo Aute

“Estoy viviendo un momento bastante personal de encontrarme a mí mismo mediante lecturas, he conocido gente nueva, eso me ha permitido investigar en lo nuevo que estoy abordando ahora que es la concepción de las relaciones humanas, estoy construyendo algo bonito, con cuidado, es una cosa complicada.

“Pero poco a poco he descubierto muchas cosas, he conectado con mi niño interior, estoy explorando una época diferente en el que tengo la oportunidad de conocer el mundo, conocer gente y abrir mi espectro social para crecer como persona, eso me ha dejado la autorreflexión y el análisis”, afirmó Rizzi en entrevista.

Relató que de pequeño su mayor temor era tener contacto con el exterior, se describía como introvertido; sin embargo, trabajó para superar ese obstáculo y lo logró explotando su talento como cantautor.

“Ha sido un camino de conocer diferentes tipos de filosofía, que te ayudan a darte cuenta que lo que estás sintiendo es común y que a más personas les pasa.

“Cuando uno se abre conoce mundos nuevos, cuando uno se permite ser, pasan cosas bastantes bonitas y cuando eso sucede, permite ser a otras personas también”, expresó.

Saber su origen, la forma en cómo se conduce en la vida y el porqué de sus decisiones lo inspiraron para componer su reciente tema La puerta, ya disponible en plataformas digitales.

“(El tema) Surge de querer comunicar algo que tenía dentro de mí, de alguna forma lo quería sacar tanto musicalmente como conceptualmente; tenía ganas de juntar lo indie con el pop, así como mezclar sonidos de guitarras y otros instrumentos.

“La puerta es como un portal hacia un compromiso, y hacia ese querer comprometerte con las personas”, aseguró.

Esta es la antesala del álbum en el que trabaja, mismo que dijo, se encuentra en proceso de germinación apenas.

El originario de Ibiza, España, también disfruta de una relación que, espera, en un futuro próximo se formalice.

Conoció a una chica por medio de Instagram; es artista que se dedica al círculo cultural en Valencia, donde reside.

Al inicio, la mujer, de la que el joven de 23 años quiso mantener oculta la identidad, desconocía la popularidad del cantante; con el paso del tiempo han ido creando una conexión tan fuerte que soporta prolongados distanciamientos.

“Estar lejos de la persona que amas afecta, pero en las relaciones siempre estamos en constante aprendizaje y con esta persona en concreto estamos viendo puntos especiales de expansión, las nuevas ideologías, formas de amar, es una relación muy bonita.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sí es complicada la comunicación principalmente por el cambio de horario, son siete horas menos (ya que él desde hace unos días ha estado en México), está super desfasado, pero es bonito saber que hay personas que se comprometen a pesar de esas dificultades”, dijo.

Luego de lanzar su EP Canciones para escuchar en el río, Rizzi emprendió una gira por su país natal, la cual espera presentar en tierras mexicanas próximamente.