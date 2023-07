Llega a México la versión remasterizada de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

50 años han pasado desde la noche en la que David Bowie retiró a su álter ego Ziggy Stardust de los escenarios. Fue el 3 de julio de 1973 en el Hammersmith Odeon de Londres cuando uno de los mayores personajes creados en la historia del rock dio su última exhibición.

La cinta “Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture”, dirigida por D.A. Pennebaker, llega a México en su versión remasterizada en calidad 4K y con el audio multicanal 5.1. Este 12 y 15 de julio, será proyectada en 41 salas de Cinemex, repartidas en 15 estados de la República entre los que se encuentran la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Ziggy Stradust fue un personaje creado por Bowie, que tuvo como inspiración a Vince Taylor, una estrella británica del rock and roll de los años 50. En la historia de ficción que daba sustento al personaje, Ziggy era un alienígena que había sido enviado a los últimos días de la Tierra como mensajero de paz, amor y esperanza, pretendiendo evitar un final apocalíptico.

Al venir de un lugar más allá del planeta, Tierra, Ziggy Stradust lucía trajes futuristas, con combinaciones de colores y acabados de telas llamativas, mismas que se aprecian en la cinta, con Bowie luciéndolos en el escenario, pero también en los camerinos, con paneos que destacan sus detalles. Asimismo, se ve al astro británico completando su aspecto con la sesión de maquillaje antes del espectáculo.









Aquella noche de 1973 David Bowie estuvo acompañado por su banda Spiders from Mars, una agrupación conformada por Mick “Woody” Woodmansey en la batería, Trevor Bolder en el bajo y el que se lleva la mayor atención de las cámaras: el guitarrista icónico del glam, Mick Ronson.

Además de estar remasterizada, la nueva versión del largometraje incluye poco más de 10 minutos de material inédito, entre los que está la incorporación del guitarrista Jeff Beck al concierto, interpretando un medley compuesto por las canciones “The Jean Genie” y “Love Me Do”. Uno de los momentos más emblemáticos de esta entrega y más esperado por los fans.

El lanzamiento de una película que inicialmente sólo estaba planeada para proyectarse en Europa, podrá disfrutarse en el área Metropolitana en los cines Parque Delta, Santa Fe, Encuentro Oceanía, Artz Picacho Platino, Parque Lindavista, Coapa, Reforma 222, Santa Fe Platino, Parque Delta Platino, Félix Cuevas Platino, Aragón, Universidad, Gran Sur, Antara, Insurgentes, Mundo E, Tlalnepantla, Town Square Metepec y Lomas Verdes.