Llevan al cine la violencia en las escuelas con A quien cierra los ojos

Por primera vez, después de las restricciones por la pandemia y luego de varias exhibiciones en festivales, en la Cineteca Nacional se llevó a cabo la presentación oficial al público de la película A quien cierra los ojos, de la reconocida directora española Ana Díez, quien contó con la participación de la actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola.

Se trata de una descarnada reflexión en torno a la educación, pues en su trama relata el autoritario sistema al que se ha sometido el Colegio Villaseñor, una escuela secundaria privada, donde tanto alumnos como el personal son objeto y ejecutores de distintas violencias, las cuales asfixian la posibilidad de futuro de todos.

“Sé que la película es dura, pero creo que es importante hacer esa reflexión sobre la educación, no solamente en México o España, sino en todo el mundo. Hay que preguntarnos qué estamos haciendo por las nuevas generaciones, cómo les educamos y qué les queremos transmitir como sociedad. Creo que es una película nada maniquea, que está mostrando un poco la representación de las clases sociales en México, mínimamente, esta escalada de subida y bajada, está ahí en la película”, dijo la directora durante la presentación.

Este miércoles tendrá otra exhibición, a las 17:00 horas en el Centro de Capacitación Cinematográfica, con una platica posterior con presencia de la directora.

Diferentes violencias

Esta película destaca por utilizar el espacio escolar, no sólo como escenario sino como personaje vivo y múltiple, donde los alumnos y el personal forman parte de un complejo entramado de dinámicas sociales.

“Nos enfocamos en la vida pública de los niños. No podíamos ir a las casas, ya que al conocer a sus familias, era mucho más fácil generar empatía y entenderlos; mientras qu hacerlo sin salir del colegio lo hacía mucho más complejo”, agregó la directora española, quien señaló que para lograr la autenticidad de las escenas a los actores se les dio la mínima información y conocieron el guion con la grabación de cada escena, tanto en las aulas, como el patio de la escuela.

Sobre esto, la guionista Alayde Castro, explicó que la película contó con el apoyo de la asociación Educadores sin Fronteras, la cual reflexiona sobre los hallazgos en sus programas educativos en diferentes comunidades de México, mismos que han dado un poco de luz en cuanto a los diversos miedos y traumas de los alumnos.

Estos resultados, han arrojado que la presencia y constancia de al menos cinco violencias, las cuales fueron representadas por varios personajes de la película: Violencia correctiva, sexual, institucional, indirecta y negligencia.

Una cita en la que nos reflejamos

Durante la presentación, a la que acudieron algunos académicos como invitados, se remarcó la gran similitud que tiene la película con varias experiencias que tuvieron varias personas adultas en su propia educación, mismas que se siguen repitiendo de manera sistemática, aunque ya ha habido esfuerzos por que no sucedan.

Este fue el caso de la actriz Patricia Reyes Spíndola, quien relató que, como en la película ―donde ella representa el papel de la directora del colegio―, que padeció algunas de estas violencias, como las correctivas e institucionales, con las cuales las autoridades reprendían a los alumnos, por la falta de pagos, por ejemplo.

AL ser Reyes Spíndola también promotora de nuevos talentos artísticos en sus propias escuelas, fue cuestionada sobre si había establecido alguna relación entre su personaje y su vida al frente de una institución educativa.

“No tienen nada que ver las escuelas que tengo con esta escuela, yo educo artistas para ser artistas y aquí son niños que tienen una educación completamente diferente. No lo relacioné para nada y los que me conocen en mi escuela saben que no tengo nada que ver con mi personaje, que además me cae bien, porque era bailarina”, agrega la actriz, directora y productora.

Aunque la película ya se ha presentado en 30 festivales, como los de Monterrey, Guadalajara, Morelia, en los que han tenido una gran recepción por parte del público; aun está en busca de nuevos espacios para su exhibición, entre ellos escuelas.









