Dos amigos, la mente detrás de Todo en todas partes al mismo tiempo

Fue en 2011 cuando Daniel Kwan y Daniel Scheinert debutaron como directores de videos musicales para artistas como Foster the People, Battles, The Shins y Manchester Orchestra, hoy, más de una década después, el dúo conocido dentro de la industria como Los Daniels fueron acreedores a tres Premios Oscar en las categoría de Mejor Guion, Película y Director.

A simple vista, pareciera que ambos son distintos, sin embargo, la pasión por crear mundos y realidades diferentes a través de proyectos audiovisuales es lo que los unifica.

Estudiaron juntos en la Emerson Collegue de Boston, hace más de una década. En ese entonces sus personalidades eran algo opuestas ya que mientras uno se especializaba en la improvisación (Scheinert), el otro (Kwan) prefería más la animación; pero fue el sentido del humor tan similar lo que los ha llevado a tener experiencias únicas, según han relatado anteriormente.

Uno de sus proyectos más populares fue en 2013 cuando fungieron como directores del videoclip musical “Turn down for what”, de Dj Snake y el rapero Lil Jon.

Tres años después, ambos debutaron en el cine con la película “Un Cadáver para Sobrevivir”, protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe. La historia, en la que fungen como escritores y directores, aborda la relación que tiene un hombre con un cadáver, ambos yacen en una isla desierta; para regresar a casa, se tendrá que emprender un viaje que se transita en un mundo muy distinto a la realidad.

Gracias al éxito de este proyecto, así como al buen sabor de boca que les dejó, Los Daniels comenzaron a trabajar en su segundo largometraje, titulado “Todo en todas partes al mismo tiempo”, que plasma la vida de una mujer de origen chino con problemas financieros y, para solucionarlos, así como para salvar su mundo, tendrá que involucrarse en distintos multiversos.

Su segundo proyecto logró obtener siete premios Oscar, en la entrega número 95, que se llevó a cabo el domingo pasado; entre los galardones uno fue para Michelle Yeoh, la protagonista y otros para Jamie Lee Curtis, como Actriz de Reparto.

The Dead of Dick Long (2019) y On Becoming a God in Central Florida fueron los proyectos en los que sólo participó Scheinert, mientras que el capítulo 23 de Legión sólo lo realizó Kwan.

Ambos han trabajado también en series de televisión como NTSF: SD: SUV (2011) y Awkwafina Is Nora de Queens (2020).

La amistad entre los dos es tal que, incluso, viven muy cerca el uno del otro y eso les permite convivir no sólo para proyectos profesionales sino también compartir su vida personal.

Kwan nació en Westborough, Massachusetts el 10 de febrero de 1988, contrajo matrimonio con la cineasta Kirsten Lepore, ellos tienen un hijo. Por su parte, Scheinert se crió en Birmingham, Alabama donde nació el 7 de junio de 1987.