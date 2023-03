Los sueños son importantes, casi me doy por vencido con mi sueño: Ke Huy Kuan

El vietnamita Ke Huy Quan ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto, por su personaje en la película "Todo en todas partes al mismo tiempo" en la 95 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Su discurso fue uno de los más conmovedores de la gala, pues admitió que nunca imaginó que algo así le sucedería.

"Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí", expresó entre lágrimas Huy Quan.

Huy Kuan, se alejó del cine durante 20 años, por considerar que no había representación en pantalla para las minorías y fue galardonado por su papel, de un inmigrante vietnamita en "Todo en todas partes al mismo tiempo", cinta que recibió el primero de los 11 premios a los que está nominada.

"Mi madre tiene 84 años y está en casa viendo, ¡me acabo de ganar un Oscar!", dijo entre lágrimas. "Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna forma terminé en el escenario más grande de Hollywood; nuestras historias no sólo pasan en las películas, no puedo creer que me esté sucediendo a mí, esto es el sueño americano".

Agradeció a la Academia y a su madre, "por el sacrificio que hizo para traerme hasta acá, a mi hermano menor que me llama todos los días para recordarme que me cuide", expresó.

También dedicó el premio a su esposa, "que año tras año durante 20 años me ha dicho que algún día mi momento llegaría, los sueños son importantes, casi me doy por vencido con mi sueño, así que todos mantengan vivos sus sueños, muchas gracias por darme la bienvenida de regreso, gracias, gracias gracias", concluyó en medio del llanto.

Huy Quan comenzó su carrera de niño y formó parte del reparto de clásicos del cine como "The Goonies" o "Indiana Jones and the Temple of Doom", este último dirigido por Steven Spielberg.

El cineasta, ahora nominado por "The Fabelmans", solo pudo observar con una evidente cara de felicidad el triunfo del intérprete vietnamita.

Y es que, tras su "boom" como actor novel, Huy Quan enlazó una década en la que participó en películas de bajo presupuesto que no trascendieron y desde 2002 hasta el año pasado se mantuvo totalmente alejado de la gran pantalla.

