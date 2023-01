Oscar 2023: ¿de qué tratan las tres películas con más nominaciones?

Ya están los nominados a los Premios Óscar 2023 y hay varias películas que prometen arrancarnos risas y lágrimas, entre ellas están “Everything Everywhere All at Once” (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo) con 11 nominaciones, “The Banshees of Inisherin” (Los Espíritus de la Isla) y “All Quiet on the Western Front” (Sin novedad en el frente), ambos con nueve nominaciones.

Aquí te contamos de qué tratan las películas con más nominaciones en este 2023 y si te animas, te dejamos el enlace donde puedes ver en qué plataformas están disponibles.

Estas son las películas con más nominaciones

“Everything Everywhere All at Once” - Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Esta película dirigida por Daniel Kwan and Daniel Scheinert, conocidos como Daniels, es protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis.

La película, producida por una A24 films, quien también se encargó de la producción de “Aftersun”, y retrata un día en la vida de Evelyn, una inmigrante china, quien se encuentra en una lavandería mientras organiza la fiesta de año nuevo. La protagonista está inmersa en varias situaciones desde problemas maritales, el crecimiento de una de sus hijas, tensión con su padre, dificultades con el fisco, en fin, ella se encuentra en medio de una situación complicada cuando es contactada por otras versiones suyas y de su familia en otros universos para que ella los salve.

De la mano de este paradigma que se ha visto en "Spiderman- Across the Universe", o las últimas películas de Marvel, en el que se utiliza la “teoría del multiverso” que consiste en la existencia de varios universos alternos al nuestro donde habitan versiones de nosotros, pero que pueden ser totalmente diferentes en sus vidas, “Everything Everywhere All at Once” ofrece una cómica y entretenida obra donde se rinde tributo a varias influencias de los Daniels, entre los que destacan Stanley Kubrick, Wong Kar-Wai, y referencias al cine más reciente como “Red” o “Ratatouille”.





“The Banshees of Inisherin” - Los espíritus de la Isla

Del director Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”, brinda un relato humorístico donde se explora la naturaleza humana y las motivaciones que orillan a las guerras y que regularmente son descabelladas. Esta situación se ve reflejada en los dos personajes principales, interpretados por Colin Farrell y Brendan Gleeson, dos amigos que terminan su relación debido a la guerra civil en Irlanda, lo que la hace una reflexión sobre las divisiones y las heridas que producen los conflictos bélicos.

Entre el resentimiento y el perdón, “The Banshees of Inisherin” es una cautivadora y cómica imagen de cómo la bondad y la amistad se va perdiendo en un mundo superficial que realza valores deshumanizantes.





“All Quiet on the Western Front” - Sin novedad en el frente

Esta crítica a la guerra, dirigida por Edward Berger, es una crítica a la guerra desde la mirada de nuestro joven protagonista, Paul Bäumer, interpretado por Felix Kammerer.

“All Quiet on the Western Front” narra la historia de un soldado de 18 años que se alista a la Primera Guerra Mundial, una guerra que dejó más de 17 millones muertos, motivado por amigos y profesores, sin embargo, en el frente se desarrollan varias situaciones contrapuestas que reflejan las disparidades sociales y los intereses que ocurren detrás de una guerra.

Desde un general personificado por Devid Striesow y que por su riqueza no se involucra en el conflicto, hasta la deshumanización de un soldado, a tal punto de compararse con un animal, y como un ser desechable.

Con un juego de sonido y música que se intercala y que suena en el momento preciso para despertar emociones, “All Quiet on the Western Front” se apoya en su producción de audio única para traernos una de las versiones más desgarradoras y realistas de cómo se vive una guerra.





En resumen, estas producciones llaman a hacer un reflexión sobre la situación que se vive en la actualidad, como lo es la guerra y piden que repensemos sobre los intereses que la mueven, los valores que la codifican, el como la violencia afecta nuestras sociedades y la sociedad que tiende a deshumanizar a las personas.