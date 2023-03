“Todo en Todas Partes al mismo tiempo” se lleva la noche con siete premios Oscar

Con los premios a Mejor Actor y Actriz de Reparto para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis; Mejor Actriz, para Michelle Yeoh; Mejor Edición para Paul Rogers; así como Mejor Guion Original, Mejor Dirección y Mejor Película, para los realizadores Daniel Sheinert y Daniel Kwan, Todo en todas partes al mismo tiempo arrasó en la 95 entrega del Oscar, al llevarse siete de las 11 estatuillas a las que aspiraba.

Al recibir el premio a la Mejor Dirección, Daniel Scheinert lo dedicó "a las madres de todo el mundo, en especial a mi madre, gracias por no aplastar mi creatividad cuando hacía películas de horror"; en tanto, Daniel Kwan reconoció que "somos producto de un contexto, mis padres migrantes, mi madre que se enamoró de las películas para escapar de la realidad, me impulsaron, la genialidad está en todos, no importa de dónde vengan".

Lee también: Jimmy Kimmel revive la bofetada a Chris Rock: tenemos confianza en que no se derramará sangre

🥹🫶 El cast de #TodoEnTodasPartesAlMismoTiempo es el más feliz, luego de obtener 7 estatuillas esta noche.

Entre abrazos, besos y lágrimas, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan compartieron con la producción este gran logro.



📸 Reuters pic.twitter.com/j0wfMMVwio — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 13, 2023

Del Toro gana con Pinocho

En una ceremonia que duró tres horas y media, conducida por el comediante Jimmy Fallon, los premios de la Academia de Hollywood reconocieron por tercera ocasión al cineasta tapatío Guillermo del Toro, quien ya había ganado antes el premio a Mejor Dirección y Mejor Película por La forma del agua. Su versión de Pinocho ganó el Oscar a la Mejor Película Animada; al recibir el premio, el realizador repitió su discurso de ceremonias anteriores en las que ha sido reconocida la película: "La animación es el cine no un género, está lista para ser llevada al siguiente nivel". Visiblemente emocionado, dedicó el galardón a su esposa e hijos, "y a mi mamá y papá, que ya no están, pero siguen aquí conmigo".

Como era de esperarse, #TodoEnTodasPartesAlMismoTiempo 👁️ se llevó la noche de la entrega de #Oscar2023.



🫶🏻 Además, el mexicano @gdtreal se coronó con la estatuilla a Mejor Película Animada por #Pinocho.



Y #BrendanFraser robó algunas lágrimas con su emotivo discurso. 🥹❤️ pic.twitter.com/gnglAnbRT7 — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 13, 2023

Un buen retorno

Dos actores marcaron su regreso a las pantallas con un premio de la Academia.

Precedido del premio del Sindicato de Actores, Brendan Fraser recibió el Oscar a Mejor Actor por La ballena. Entre lágrimas, el actor subió al escenario y expresó mirando al público que lo ovacionaba: "De modo que así se ve el multiverso".

Al hablar de la cinta con la que regresó a la industria, Fraser recordó que empezó su carrera hace 30 años, “y las cosas no cayeron fácilmente, pero había algo que no valoré hasta que se detuvo”, señaló en alusión a los problemas de salud que fueron en parte la razón de su retiro.

🥺🫶 Esta noche, #BrendanFraser se llevó el #Oscar al mejor actor por su emotiva interpretación de un hombre con obesidad mórbida en "#LaBallena".

En medio de lágrimas y con la voz entrecortada, Fraser agradeció por ser recordado, tras una larga pausa en su carrera.



📸 AFP pic.twitter.com/OR7RrsrPTQ — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 13, 2023

“Gracias por este reconocimiento que no pudo haber sucedido sin el maravilloso elenco y sin mi familia, es como si estuviera en una expedición al fondo del océano y el aire para llegar a la superficie estuviera a cargo de personas como mis hijos que me guían, mi agente, gracias a cada uno de ustedes".

Ke Huy Quan, quien se alejó del cine durante 20 años por falta de oportunidades, fue galardonado como Mejor Actor de Reparto, el inmigrante vietnamita que debutó en el cine siendo un niño ganó por Todo en todas partes al mismo tiempo. Entre lágrimas, señaló: "Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de algún modo terminé en Hollywood; nuestras historias no sólo pasan en las películas, esto es el sueño americano".

🥹 "Sé que parece que estoy sola, pero no lo estoy, estoy representando a cientos de personas", dijo @jamieleecurtis, luego de recibir un Oscar a Mejor Actriz de Reparto. 🫶



Al finalizar la gala, quienes se llevaron la noche no dudaron en demostrar su felicidad. ✨



📸 AFP pic.twitter.com/4nIByr0mvt — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 13, 2023

Por la inclusión

Michelle Yeoh recibió el Oscar a la Mejor Actriz, dedicado "a todos los niños que se parecen a mí, esto es una prueba que los sueños se vuelven realidad, no dejen que nadie les diga que ya pasó su momento nunca se den por vencidos. También quiero dedicarlo a mi madre, a todas las madres en el mundo porque son los verdaderos superhéroes y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí, ella tiene 84 años y me llevo el premio para ella que está viendo esto en Malasia".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La segunda película más galardonada fue Sin novedad en el frente, que recibió el Oscar a Mejor Película Internacional, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Banda Sonora. La categoría a Mejor Vestuario reconoció a Ruth Carter por Black Panter: Wakanda Forever; en 2019 ella fue la primera mujer negra en ganar un Oscar por el vestuario de Black Panter.