Jimmy Kimmel revive la bofetada a Chris Rock: tenemos confianza en que no se derramará sangre

Sin duda Jimmy Kimmel ha destacado en esta ocasión al ser el conductor de la edición 95 de los Premios Oscar y como cualquier comediante, no deja pasar ninguna oportunidad para provocar risas a los asistentes de la gala.

La bofetada que le dio el actor Will Smith al presentador del año pasado, Chris Rock ha sido una buena fuente de oportunidades que ha aprovechado Kimmel para entretener a todos los presentes, pues con su referencia al color de la alfombra, hizo su primera broma.

"Creo que la decisión de ir con el champagne en lugar de con la alfombra roja muestra la confianza que tenemos en que no se derramará sangre", dijo.

Posteriormente, hizo énfasis de manera sarcástica en que si alguien llegara a cometer un acto de violencia, se le dará automáticamente el Oscar de mejor actor, podrá dar un discurso de 90 minutos y que los invitados deberán hacer lo mismo que en 2022: nada.

Fue en 2022 cuando Chris Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Premio Oscar al mejor documental, posteriormente hizo una desafortunada broma acerca de Jada Pinkett-Smith y su cabello rapado al compararla con la teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Como respuesta, Will Smith subió al escenario, dio una cachetada a Chris Rock y una vez de regreso en su asiento le exigió que no volviera a hablar de su esposa pues Jada sufre de alopecia, algo que el presentador usó como recurso para hacer una broma y que a Smith no le pareció apropiado.

Unos minutos más tarde, el actor volvió al escenario para dar su discurso tras haber ganado a Mejor Actor por su papel en Rey Richard, como el padre de Venus y Serena Williams.

Fue hasta después que La Academia anunció que Smith no podría asistir a los premios en un periodo de 10 años, lo que explica la ausencia del actor este año.