Oscar 2023: ¿quién es Javier Ibarreche? El tiktoker que robó cámara en la transmisión

En esta alfombra de los Premios Oscar, uno de los personajes que más está robando cámara es el creador de contenido en Tiktok Javier Ibarreche, que no ha hecho otra cosa mas que mostrar su emoción al estar entrevistando a grandes estrellas de Hollywood.

Fue hace unos días que Ibarreche anunció en su cuenta que la cadena de televisión lo había invitado a Los Ángeles para platicar con los artistas en la alfombra previa a la premiación.

"Si, me interesa, sí, independientemente de qué piensen de esta cadena de televisión, yo sólo sé dos cosas: una, ya conocí al equipo con el que voy a trabajar (...) y dos, se me está cumpliendo el más grande sueño de mi vida lo he dicho varias veces, la cosa que más he deseado toda mi vida desde que recuerdo es ir a una ceremonia de los Óscares. ", dijo en su video.

Del mismo modo, recordó que apenas hace dos años todavía se encontraba dando clases en una secundaria, por lo que agradeció a las personas que lo siguen pues "el hecho de que esté a pocos días de cumplir mi más grandes sueños tiene que ver con ustedes".

Javier tiene 29 años y cuenta con más de nueve millones de seguidores en Tiktok, plataforma en la que se dedica a criticar, comentar y recomendar películas y series, ha entrevistado a varios actores y actrices como Maya Zapata y Óscar Jaenada, también a Jamie Lee Curtis, actriz de "Un viernes de Locos" que incluso lo reconoció cuando se acercó a ella durante la alfombra champagne.

Del mismo modo, conversó con James Cameron durante el Festival de las Ideas en Puebla. Actualmente es standupero y tiktoker, también dirige el podcast "Nada que ver" y sube contenido a su canal de Youtube "Yo te lo comparo"