Con nominación, vestuario y embarazo, Rihanna se roba la noche en los Oscars 2023

Primero en el Super Bowl LVII y luego en los Premios Oscar 2023, la cantante Rihanna ha robado todas las miradas por su espectacular vestido negro con transparencias de la firma Alaïa, que hace lucir su avanzado embarazo, el cual fue anunciado apenas hace unas semanas durante el show de medio tiempo en el evento deportivo.

La cantante barbadense está nominada en la edición 95 de los Premios Oscar por Mejor Canción Original ‘Lift Me Up’, en Black Panther: Wakanda Forever

Te podría interesar: Jimmy Kimmel revive la bofetada a Chris Rock: tenemos confianza en que no se derramará sangre

La canción que interpretará durante la gala fue escrita por ella en compañía de Tems, Ryan Coogler y Ludwig Göransson como homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, quien interpretó a Black Panther en la famosa franquicia de películas Marvel.

Esta sería la primera nominación de la cantante y empresaria en toda su carrera, la canción responde a su primer sencillo en seis años, el cual fue lanzado en octubre de 2022 y alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100.

Gossip Oscar 2023: color, brillo y sensualidad en la alfombra champagne

Las canciones nominadas en esta categoría son:

“Applause” en Tell It Like a Woman – Diane Warren

“Hold My Hand” en Top Gun: Maverick – Lady Gaga & Bloodpop

“Lift Me Up” en Black Panther: Wakanda Forever – Rihanna, Tems, Ludwig Göransson & Ryan Coogler

“Naatu Naatu” en RRR – Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj

“This Is a Life” en Everything Everywhere All At Once – David Byrne, Ryan Lott & Mitski

Desde su espectáculo en el Super Bowl, Rihanna ha robado las miradas pero la canción que se presenta como la favorita para ganar la estatuilla es "Naatu Naatu", de la película RRR.

Durante la presentación en la gala de "Lift Me Up", RiRi cambió de vestuario pero no dejó de lado el color negro y las transparencias. Por supuesto, los demás asistentes aplaudieron su actuación al interpretar el melancólico tema.