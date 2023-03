Brendan Fraser recibe el Oscar a Mejor Actor: agradezco a Aronofsky por arrastrarme a The Whale

Brendan Fraser concretó su regreso triunfal a Hollywood con el premio Oscar a Mejor Actor por su interpretación en la cinta The Whale, dirigida por Darren Aronofsky.

"Así que así se ve el multiverso. Le agradezco a la Academia y a nuestro estudio por hacer una película tan atrevida. Le agradezco a Aronofsky por arrastrarme a hacer The Whale", dijo el actor al recibir su estatuilla.

The Whale es una de las películas más reconocidas del último año, y en diversos festivales le valió a Freser ovaciones de pie por su interpretación de un hombre con obesidad.

Asimismo, la cinta de Aronofsky significó el regreso del actor a la pantalla grande, luego de permanecer alejado de Hollywood durante años.

"Es un honor ser nombrado junto a ustedes dentro de esta categoría. Quiero decirles que sólo las ballenas pueden nadar a la profundidad. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, pero hubo cierta facilidad que no valoré", dijo Fraser con la estatuilla del Oscar en mano.