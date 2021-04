Lng Sht y Aczino, en contra de la cultura de cancelación

A principios de marzo se vivió una polémica en las redes sociales, luego de que una columna del New York Times pidiera la cancelación de Pepe Le Pew y Speedy González debido a que fomentaban el acoso sexual y el racismo, provocando una ola de comentarios negativos hacia sus caricaturas.

Esa misma suerte han sufrido otros contenidos como Dumbo y Peter pan, que fueron denunciadas por los propios ejecutivos de Disney de incitar a conductas políticamente incorrectas, a través de escenas donde, de acuerdo con ellos y un grupo de asociaciones expertas, retratan a los nativos estadounidenses y la comunidad afroamericana de manera ofensiva.

En entrevista con El Sol de México, el rapero Lng Sht se pronunció en contra de que la sociedad obedezca a esta cultura de la cancelación, pues considera que deberíamos estar más enfocados en aprender de conductas erróneas que teníamos en el pasado.

"Estamos buscando hacer una sociedad más justa y más balanceada al final del día. Si soy honesto, es algo que me molesta de la época de la cancelación, pareciera que se busca ocultar la historia. Hay muchos grupos vulnerados de los que no formó parte, tampoco es mi lugar decir que sí o que no debería suceder, pero soy ser humano y opino que no neguemos el pasado, y construyamos un futuro que sea más justo para todos, más contemplativo del lugar de cada quien".

Aczino, con quien interpreta a dueto el tema Ellos, agregó que en vez de buscar ignorar aquello que se considere políticamente incorrecto, se debe tomar como aprendizaje para erradicar esas conductas. El rapero reconoció que incluso ellos como artistas también han formado parte de este proceso

"Creo que todos dijimos algo en una rola, o en una batalla de rap, que hoy en día no sería una opción. Los tiempos nos han hecho recapacitar en torno a las malas actitudes que teníamos antes. Hace años escribí una rima que decía "legalizaron el aborto antes de la marihuana", en ese tiempo se me hizo muy padre porque no sabía que iba a pasar. Diez años después sé que no está buena esa rima, y mejor ya no toco ese tema".

Y aunque ambos subrayan que no se consideran modelos a seguir, esperan que quienes escuchen su música vean en ellos un ejemplo de perseverancia y pasión por su trabajo. Ese es precisamente el mensaje que buscan transmitirles a través del sencillo en el que colaboran, el cual surgió como jingle para una campaña de publicidad.

Cuando el proyecto original no se concretó, ambos se unieron para retomar la canción, y motivar a sus fans para no dejarse llevar por los detractores, y perseguir sus metas. Gastón (verdadero nombre de Lng Sht) celebró que actualmente es más sencillo compartir proyectos a través de las redes sociales, por lo que considera que no hay excusa para concretarlos.

"Es una época que te da una mayor libertad de escoger una profesión, no necesariamente en la zona geográfica en la que vives limita a tus posibilidades laborales. Hoy en día existe una mayor gama de trabajos rarísimos, tal vez sea un poco presuntuoso lo que voy a decir, pero si eres una persona suficientemente clavada en algo puedes encontrar la forma de capitalizarlo. Tal vez no enteramente vivir de eso, pero al menos si eres demasiado obsesivo con este tema y le pones creatividad, el Internet te permite varias áreas de oportunidad".

Para el video musical se apoyaron con amigos y colegas que se dedican a distintas actividades relacionadas con el arte, que también han sido blanco de comentarios negativos por su profesión, pero han logrado recuperarse y continuar su camino con éxito.