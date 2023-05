Lo hice esperar demasiado: Issabela Camil y Sergio Mayer revelan detalles sobre su relación

Una de las relaciones más estables del espectáculo es sin duda la de Sergio Mayer e Issabela Camil, quienes llevan 16 años de matrimonio, pero durante su participación en el programa "De Noche Todo Pasa" con Yordi Rosado, dieron detalles sobre el inicio de su relación donde se reveló un desplante que tuvo el actor al conocer a Camil.

La actríz relató que fue su madre quien le presentó a Mayer durante un evento en el que se recaudaban fondos para el Teletón y fue ahí donde el ex diputado hizo enojar a Issabela, pues luego de pedirle su teléfono, le solicitó a su asistente que lo anotara, pues él estaba ocupado.

"No es normal, es súper mal educado, es naquísimo y yo dije: está bien, así vamos a jugar yo te voy a regresar la bolita", detalló Camil, destacando su desagrado al no anotar él mismo su contacto.

"Le di el teléfono y no le volví a contestar, me habló, fue a Acapulco, me buscó (...) lo hice esperar muchísimo", agregó.

Al respecto, Sergio Mayer se excusó de dicho desplante que hizo molestar a la actriz, indicando que eso no tenía anda de malo, pues tenía pendiente una rueda de prensa y ya se tenía que ir.

Posteriormente, la pareja detalló que luego de que Camil hiciera esperar al actor, ambos se encontraron en el aeropuerto y fue ahí donde ella decidió que le iba a responder los mensajes y las llamadas.

"Yo iba desvelado, sin rasurar, (...) eso le gustó, vio que no era lo que pensó", dijo el actor, haciendo referencia a que en ese momento él se dedicaba a los shows de "Sólo Para Mujeres".

Por último, ambos compartieron que fue en un concierto de Ricky Martin donde comenzó su relación, y donde también, Sergio Mayer la presentó ante el cantante como "su futura esposa".