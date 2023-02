Lo primero es la familia: Paul Rudd regresa en la tercera entrega de Ant-Man

Tras haber dirigido las dos primeras entregas de "Ant-Man", el director Peyton Reed ha descubierto que la historia de este personaje tiene un trasfondo familiar, que va más allá de una simple historia de superhéroes.

Por ello, disfrutó indagar más acerca de esta temática en la tercera parte de esta saga. "Estas películas siempre han sido sobre la familia. Es una historia generacional sobre familias de héroes", dijo en la conferencia de prensa global.

"Scott Lang (Paul Rudd) no es billonario ni un súper científico ni nada, se ve arrastrado a este mundo. También está "Hope" (Evangeline Lily), quién es hija de dos superhéroes ("Hank Pym", interpretado por Michael Douglas; y Janet Van Dyne, representada por Michelle Pfeiffer)".

La cinta, que arranca la Fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel, sigue los sucesos que se desatan luego de que "Cassie Lang" (Kathryn Newton) envía una señal al reino cuántico, y accidentalmente toda la familia se ve arrastrada a este lugar.

Ahí se encontrarán con un pueblo oprimido por "Kang "El conquistador" (Jonathan Majors), un hombre que hará todo por salir de ese lugar, para intentar dominar al multiverso.

DOS PADRES SUPERHÉROES

Michael Douglas quien hace el papel de Hank Pym sostuvo que la familia es el pilar de esta historia, y opinó que el éxito de las tramas de superhéroes radica en abordar estas temáticas que resultan conocidas para cualquier tipo de público.

"Hay una cierta vulnerabilidad y sentido del humor y eso es un placer. Es muy dichoso para mí, ahora que estoy aprendiendo más de lo que sabía, pero creo que eso es un elemento. Ciertamente hay un peligro, pero parece que personas de todas las edades se pueden identificar".

El actor agregó con orgullo que este personaje lo ha acercado a las nuevas generaciones: "Para alguien como yo, a quién se asocia más con películas para adultos, ha sido un placer que los niños pequeños se me acerquen y disfruten lo que está pasando".

Por su parte, Paul Rudd subrayó que abordar la paternidad de "Scott" ha sido lo más satisfactorio para él, pues a nivel artístico es muy enriquecedor ponerse en los zapatos de alguien tan simpático y que se refleja en muchas personas.

"Es alguien de quién tal vez entiendes por lo que está pasando, y eso me gusta. Me encanta interpretar el punto de vista de un padre. Me gusta tratar de involucrarme en la situación que me encuentro, es esa cualidad humana la que más me gusta".

CONSTRUYENDO UNIVERSOS

Dado que la mayor parte de la película se desarrolla en el reino cuántico, los escenarios se construyeron en pantalla verde, con ayuda de efectos especiales. Peyton señaló que para el diseño de este mundo se basó en una estética retro.

"Vimos bajo el microscopio de electrones fotografías de cosas como una revista de heavy metal de los años setenta y ochenta, queríamos traer muchos elementos como esos", comentó el realizador.

"Hay un poco de elementos de magia y hechicería, y un poco de "Mobius" también. Queríamos reunir a un equipo de artistas y decir que estábamos creando un reino, ninguna otra película de Marvel había lidiado con eso, y deseábamos construir un mundo muy vivido".