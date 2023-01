Reinician el DCEU: James Gunn revela los cambios para competir con Marvel

James Gunn anunció los planes para el reinicio del universo de DC Comics, el "primer capítulo" tomará el nombre de "Gods and Monsters", que incluyen la creación de películas y series de televisión de personajes icónicos como Superman, Batman y Wonder Woman.

"Peter Safran y yo, junto con un grupo de guionistas de gran talento, hemos empezado a trazar un plan de ocho a diez años de lo que serán los estudios DC en cine, televisión y videojuegos", anunció Gunn a través de un video compartido en su cuenta de Twitter.

Este "primer capítulo" de reinicio lo han llamado "Gods and Monsters" y pretende unificar y conectar de "manera coherente" a los personajes y las historias que forman parte del universo ficticio de superhéroes.

Here are just a few of our plans. Up, up, and away! #DCStudios #DCU

La primera etapa la componen diversos proyectos entre los que se encuentra el filme "Superman: Legacy", que está siendo escrito por Gunn y que prevé su estreno para julio de 2025.

También se anunció una serie precuela de Wonder Woman llamada "Paradise Lost", que desarrollará su historia en Paradise Island, el lugar de donde es originaria la superheroína.

Batman regresará con la película "The Brave and the Bold", basada en el cómic de Grant Morrison que sigue la historia de Batman y su hijo real, Damian Wayne, quien es también conocido por ser Robin.

THE BRAVE AND THE BOLD — The DCU will introduce its Batman and Robin in this unusual father-son story, inspired by Grant Morrison's comics: #DCStudios

La película abordará la complicada relación entre padre e hijo que ambos personajes mantienen, después de que Batman no supiera que Damian era su hijo durante sus primeros diez años de vida.

Otro de los títulos que retomará personajes populares de DC Comics es la serie de misterio "Lanterns", que seguirá las historias de algunos Green Lanterns (Linternas Verde) como John Stewart y Hal Jordan.

LANTERNS — This enormous TV event series follows intergalactic cops John Stewart and Hal Jordan as they uncover a dark mystery. #DCStudios



Get to know Hal Jordan: https://t.co/2xcLLC7mN6



Get to know John Stewart: https://t.co/k7euZ6c4Bu pic.twitter.com/f8n5X9zOF1 — DC (@DCComics) January 31, 2023

Tanto Safran como Gunn se reunieron este martes con medios de comunicación locales y aseguraron que aún no se tiene pensando qué directores o actores formarán parte de los proyectos y hasta ahora la única confirmada es la actriz Viola Davis.

Davis será la protagonista de la serie de HBO Max "Waller", basada en el personaje de Amanda Waller que ya interpretó en 2016 en el filme "Suicide Squad".

Tampoco precisaron si Gal Gadot volvería a dar vida a Wonder Woman, o si el polémico actor Ezra Miller seguiría interpretando a The Flash, pero sí confirmaron que Henry Cavill no volvería a actuar como Superman.

Otros proyectos que conforman una parte de esta primera etapa de regreso de DC son las películas "Supergirl: Woman of Tomorrow", que hace un retrato de la superheroína más "duro" y "diferente" de los que se habían hecho sobre ella, "The Authority" y "Swamp Thing".

En el ámbito televisivo también se esperan las series "Creature Commandos" y "Booster Gold".