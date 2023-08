Los monólogos de la vagina va de gira a Estados Unidos

Con un elenco único, formado por Lucía Méndez, Lorena Herrera y Roxana Castellanos y bajo la producción de Manuel Mendoza Los monólogos de la vagina anuncian una gira por Estados Unidos que inicia el próximo jueves 7 de septiembre en el The moore Theatre de Seattle, y cerrará a finales de octubre en Los Ángeles, California, en el escenario de The Wiltern.

Con el eslogan “ven y descúbrete”, la gira llegará a 17 ciudades del país del norte. En conferencia de prensa, las actrices hablaron acerca de la importancia de la obra, estrenada en México en 2001.

Para Lucía Méndez “la vagina es muy importante y no ha sido tomada en cuenta. Independientemente de eso, la obra es chistosa, divertida y el público va a tener un mensaje y al mismo tiempo una diversión absoluta”.

Roxana mencionó que su monólogo es el número uno, “una es la vagina súper fresa, pero, como a todas las mujeres, le gusta tener orgasmos. La otra es una vagina muy enojada por todo lo que le hace el mundo”.

Lucía Méndez comentó que su monólogo trata de “una vagina lesbiana, a mí me encantan los hombres, ha sido para mí todo un reto, hablo con acento norteño y es muy divertido; la otra es de una mujer que desde 1958 no ha visto su vagina, y la tercera es la que ve el nacimiento de su nieto”.

En tanto, Lorena Herrera aseguró estar muy contenta con los monólogos que le tocan; “acepté por el reto que implica, antes me daba pavor hacerlo y ahora siento que fluyo, es algo diferente a lo que he hecho en mis 15 obras de teatro en comedia.

“Aquí recreo a la vagina de una niña que empieza a relatar lo que vivió a los cinco años, a los 10, a los 14 y a los 16, es un monólogo no en comedia, sino más bien sentido, llegador, más drama que otra cosa. El otro monólogo es de una mujer que le da una pena ver su vagina, que se la vean y que el tipo con el que tiene la relación es un maniático que le fascina la vagina. Imagínense a ella le da pena y el tipo se la quiere ver horas y horas completas”, describió.

Lorena alaba esta puesta también dirigida por el productor, que casualmente, fue de las primeras que vio en teatro en atril, “ahora es en comedia, saca más la risa de la gente cuando se echa mano de la comedia y todo aflora”.

El montaje será en español, para la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos, en ciudades como Riverside, San Diego, Dallas, Houston, Raleigh, Atlanta, Chicago, Las Vegas, y Phoenix.

“Creo que me la llevo bien con mi vagina”, confesó Lucía Méndez. “No es tan fácil que yo vaya a hacer el delicioso como se dice por ahí, pero sí me la paso bien, tranquila, a gusto, no tengo una pareja fija, pero sí riego la plantita.

“Nunca en mi vida he tenido una carrera recatada, siempre soy la amante, o tengo poderes o soy prostituta o amante en mis telenovelas. Siempre he tenido los retos que me gusta hacer. Monólogos de la vagina me gustó porque tiene el reto de hacer una lesbiana, con lo que rompo con mi parte conservadora”.