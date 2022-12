Elenco de Love Actually celebra 20 años de su estreno con emotivo reencuentro [Video]

Love Actually (Realmente Amor) es uno de los clásico navideños que año con año sigue conquistando a las viejas y nuevas generaciones que logran ver la famosa película que e fechas decembrinas viene a recordar la importancia del amor en todas sus formas.

Dirigida por Richard Curtis, recordado por cintas como Notting Hill y Cuatro bodas y un funeral, la película estrenada en 2003 se volvió todo un fenómeno hasta el puto de que varias escenas de la película las han recreado en la vida real, un ejemplo es la icónica escena donde Mark, interpretado por Andrew Lincoln, saca varios carteles para declararle su amor a Juliet (Keira Knightley) la esposa de su mejor amigo.

O como olvidar la escena donde Hugh Grant, quien interpreta al primer ministro de Reino Unido, baila de felicidad por las escaleras de su residencia oficial en e Downing Street.

Los años pasado y ahora ABC News quiso celebrar el 20 aniversario de este filme con un emotivo reencuentro, donde sus protagonistas hablaron sobre lo que vivieron durante las filmaciones de Love Actually.

Hugh Grant confesó que justo la escena del baile fue la que más odio: "Lo vi en el guion y pensé: ‘Bueno, odiaré hacer eso”.

Por su parte, Emma Thompson, quien interpreta a Karen, la hermana del primer ministro, habló sobre la importancia del amor sobre todo en estas fechas.

"Creo que olvidamos, una y otra vez, que el amor es todo lo que importa. Es todo lo que importa", dijo la ganadora del Oscar.

Asimismo, el director Richard Curtis confesó que siempre ha estado obsesionado con la idea del amor desde que era un niño, por lo que para él era importante realizar una película que pudiera retratar ese sentimiento de diferentes maneras, incluso hasta las más dolorosas.

"Me gusta que Love Actually enfatiza cómo todos los diferentes tipos de amor pueden sacar lo mejor de las personas. Creo que los 20 años muestran el optimismo juvenil que probablemente era cuando lo escribí", dijo.

¿De qué trata Love Actually?

Love Actually retrata varias historias de amor y desamor, que un principio parecen no relacionarse entre sí, pero que finalmente terminan entre entrelazándose de manera muy ingeniosa.

Cada una de ellas nos deja un mensaje sobre el significado del amor, su importancia no sólo en fechas importantes como la Navidad, sino a lo largo de la vida.

Y como no todo es color de rosa, la película también nos deja una bella moraleja sobre el desamor y cómo muchas veces, el dolor que causa no siempre es lo peor del mundo, pues al final del día lo que cuenta es el hecho de haberle dado una oportunidad a tu corazón de amar y de no quedarse con ese sentimiento, aunque muchas veces no seas correspondido por la persona que esperabas.

Lo que cuenta es que perdiste el miedo a confesar lo que sentías y el hecho de que diste ese saltó de fe para no quedarte con las ganas de declarar tu amor.

Cabe recordar que el elenco también incluye a los pesos pesados de la actuación Colin Firth, Bill Nighy y Alan Rickman, quien murió en 2016