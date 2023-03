Baladas, mariachi y cumbia: lo que ofrecieron Lucero y Mijares en el Auditorio Nacional

Por quinta ocasión, Lucero y Mijares unieron sus talentos y saciaron a 10 mil fanáticos que se dieron cita este domingo en el Auditorio Nacional como parte de su show "Hasta que se nos hizo".

Minutos después de las 19:00 horas, la pareja salió al escenario, en medio de gritos del público quienes ansiosos, disfrutaron de los primeros acordes del tema “Ya no”. Ambos vestidos con atuendos combinados en color negro y dorado, agarrados de la mano fue como comenzaron el show que se prolongó durante más de dos horas.

“Estamos felices de estar aquí y más por acompañarnos en este escenario, por acompañarnos y tomarse la molestia de venir”, dijo Mijares sobre el escenario.

“Dicen que vivir es increíble y sí, más cuando los tiempos se comparten con la gente que uno quiere, con familia, amigos y aunque no quiera Manuelito, él es ya mi familia”, completó Lucero.

Luego de “Si me enamoro”, Lucero abandonó el entarimado para dar paso a Mijares, quien se lució con temas como “No se murió el amor”, “Poco a poco”, “Tan solo” y “Banco de mujeres”.

Continuó Lucero en solitario que interpretó sus éxitos “Electricidad”, “Sobreviviré” y “Veleta”; en este segmento cambió su vestuario por un jumpsuit color rojo brilloso.

“No sé qué pasó, pero me dieron ganas de llorar. Me emociona mucho estar con ustedes y compartir momentos con ustedes es un regalo”, expresó la cantante previo a ser interrumpida por dos fans que le dieron unas flores con luces y una bolsa con un regalo que no quiso abrir, sin embargo, bromeó con el contenido del mismo.

“Si me pongo esto tendría que subirlo al OnlyFans”, carcajeó.

Lucero aprovechó su momento en el escenario para compartir el anuncio del próximo estreno de El Gallo de Oro, serie que protagonizará para la plataforma Vix+.

“Ahora estoy grabando una serie para televisión y estoy contenta porque esta quedando padrísima. Si les voy a decir la verdad: ‘aquí está más fácil la cosa, aquí te aplauden y allá se la pasa uno entre corre y corre, que para acá, para allá, que lloras (...) si no tienen Vix+ vayan suscribiéndose”, dijo la artista de 53 años.

Los cantantes estuvieron acompañados de 14 músicos en el escenario, entre ellos su hija Lucerito Mijares, quien los apoyó en los coros y que llamó la atención por la sonrisa que mantuvo a lo largo del espectáculo y la buena mancuerna que tiene con su papá.

También, la joven reafirmó el anuncio que hizo a través de redes sociales: compartió que debutará en teatro en la obra El Mago, que estrenará en junio en el Teatro Hidalgo.

Por otro lado, en el show hubo un breve homenaje a Juan Gabriel en voz de Lucero que cantó “Ya lo sé que tú te vas”, vestida de charra y acompañada por el mariachi Los Potros de México. Le siguieron “El Noa Noa”, “No tengo dinero”, “Será mañana”, entre otras.

Y también hubo espacio para la cumbia. “17 años“, “Como te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo”, “Mis sentimientos”, temas de Los Ángeles Azules hicieron que el público se levantara de sus asientos y bailaran en sus respectivos lugares. Hubo quienes aprovecharon los pasillos para sacar sus mejores pasos.

“Cuatro veces amor”, “Si me tenías”, “Yo no te pido la Luna”, “Amante bandido” y “Para amarte más” fueron las canciones que cantaron juntos Lucero y Mijares y que completaron el setlist.

“El privilegio de amar”, “Te traigo flores”, “Volví a nacer” y “La Gozadera” fueron los últimos en sonar y que marcaron el final del show.