Luis Estrada debuta en TV con adaptación de Las Muertas, de Ibargüengoitia

A los 15 años, Luis leyó el libro del escritor mexicano, incluso pudo conocer al mismo guanajuatense en persona gracias a que su padre, José Estrada filmó Maten al León en 1976. Desde ahí, supo que uno de sus objetivos como futuro cineasta era llevar a la pantalla una de sus obras favoritas de Ibargüengoitia.

“Para mí es mi escritor favorito no sólo de México sino del mundo. A lo largo de mi carrera; varias veces intenté, por lo menos, obtener derechos para hacerla, pero por alguna u otra razón no estaban disponibles los derechos y después de pelearnos Paco (Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix) y yo, luego reconciliarnos y ahora ser los más grandes amigos, socios y cómplices de este proyecto, esto se está logrando”, afirmó Luis en conferencia de prensa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las Muertas narra la historia de las hermanas María del Jesús y Delfina González Valenzuela, más conocidas como Las Poquianchis, consideradas como las peores asesinas seriales de la historia.

Gossip “Griselda” es más que una serie de narcos: Christian Tappan

El proyecto contará con las actuaciones de Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez en los roles principales, siendo las hermanas Valenzuela, pero en la ficción serán conocidas como Serafina y Arcangela Baladro, respectivamente. El elenco lo completan Joaquín Cosío, en el personaje del Capitán Bedoya y Alfonso Herrera como Simón Corona.

“El autor tuvo acceso al expediente del juicio de Las Poquianchis y, luego de su investigación se dio cuenta que sí fueron unas hijas de la chingada, madrotas, cabronas, asesinas, proxenetas, pero que la verdad no eran las que contaban los medios. Algunos de los hechos que se narran son reales, pero los personajes son imaginarios.

“Lo que en realidad hizo fue básicamente escribir un guion y hoy se me hace realidad este sueño de llevarlo a la pantalla”, comentó Luis, quien debuta como director de una serie.

Será un total de seis capítulos, de una duración aproximada de entre 60 y 80 minutos. En la perspectiva del cineasta conocido por trabajos como ¡Que viva México! (2023) y La Ley de Herodes (1999), para él este proyecto es más como una saga de cintas, ya que aún se encuentra renuente a aceptar que está realizando una serie contemporánea.

Las grabaciones comenzaron este lunes en los Estudios Churubusco en Ciudad de México y tendrá como locaciones algunas localidades de San Luis Potosí, Guanajuato y Veracruz.

Aunque la historia se desarrolla en la época de los sesentas, Luis Estrada acepta que hay temas que siguen vigentes, como el caso de los feminicidios, el machismo, violencia a la mujer, entre otros. Por eso, su máximo reto es contar todo mezclándolo con humor negro y sátira.

“Llevo toda una carrera entera tratando de entender cómo funciona el humor negro, la sátira y todas mis películas anteriores han sido una manera de prepararme para abordar este humor tan difícil, tan complicado, arriesgado porque reírse de madrotas que venden y compran niñas de 13-15 años, luego las torturan y se mueren, es un reto complejo, pero así cómo está perfectamente asentado en la novela, a eso se aspira con esta serie de películas.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

“El rasgo y característica esencial de la sátira es que no tengas miedo a abordar temas complejos, tristes, graves, dolorosos con humor. Yo siempre me he movido en la sátira y el humor negro porque me interesa hablar de mi país, de mi realidad que es más dolorosa que todos quisiéramos y lo que tratamos de hacer en la adaptación es, una vez más, confrontar al público mexicano con su país y descubrir que no hemos cambiado tanto”, aseguró el cineasta.

Las Muertas se estrenará próximamente como parte de los contenidos originales que ofrece la plataforma Netflix.