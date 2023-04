Lupita Sandoval da vida a una de las presas que acompañó a Gloria Trevi en prisión

Lupita Sandoval va por su segunda caracterización de presidiaria en su carrera, ahora como La Chocolata en la cárcel de Chihuahua al lado de Scarlet Gruber como Gloria Trevi y sus amigas de celda, interpretadas por Liz Clapés (Adriana) y Milia Nader (Gaby).

Para las grabaciones de la bioserie producida por Carla Estrada Ellas soy yo, en la colonia Argentina Poniente se acondicionó el Centro de Rehabilitación Social, donde actualmente corren las escenas de las actrices.

En un receso para cambio de vestuario, la actriz con 51 años de trayectoria comparte con El Sol de México detalles de su personaje La Chocolata. “Estoy feliz, hago un personaje que espero que le caiga bien a la audiencia. Estoy vistiendo y revistiendo a La Chocolata, no tengo línea, simplemente sé que es alegre, dicharachera, sincera y drogadicta. Es una amiga en prisión de Gloria Trevi, me emociona interpretarla”.

Sandoval sólo estará en el pasaje de la vida real de Trevi en prisión y cuando nace su hijo Ángel Gabriel, sin embargo, para ella “estar en la bioserie es como oro molido, voy en pocos capítulos, pero le estoy sacando mucho a La Chocolata”.

Para Lupita Sandoval, la serie muestra a Gloria Trevi “más como el ser humano sufriendo unas circunstancias que para ella fueron sorpresivas, que no sabía manejar por la edad y por todas sus vivencias.

Scarlet Gruber da vida a Gloria Trevi en bioserie / Cortesía

“Su historia siempre le he visto de lejos y digo, ‘Dios mío qué forma de salir adelante’. Creo que de alguna manera es un ejemplo de entereza, yo he visto cómo se ha reconstruido en estas circunstancias tan adversas y de destrucción. Como público sí me ha dado una lección y como tal, sí voy a ver sus 50 capítulos”.

Por su parte, Liz Clapés, quien interpreta a una manicurista, señaló que para ella “estar en la historia es un sueño hecho realidad. Grabar aquí es mágico por la historia en prisión, siendo amiga de Gloria en Chihuahua. Soy su fan número uno, la quiero, la admiro. Estamos tres amigas y ella en plena convivencia en prisión siempre”.

Milia Nader, es Gaby, otra de las amigas de Gloria Trevi en la cárcel. “El que me haya quedado en la historia me llena de orgullo y satisfacción. Uno siempre busca trabajar al lado de los mejores, como Carla Estrada.

“Me estoy divirtiendo aquí. En Yo no creo en los hombres, ya había hecho una presa, pero en esta trama nada que ver con chicas grotescas, no. Somos mujeres con defectos, pero con clase. Nos arreglamos, lucimos bellas”.

En la locación a la que acudió El Sol de México, también se encontraba Lessie Hernández, quien hará el papel de Alicia Flores, que era cercana al personaje de Gaby, pero se distancian por chismes y mentiras de Alicia y Gaby se vuelve una de las mejores amigas de Gloria en esta producción basada en hechos reales de la vida de la cantante.

Ellas soy yo, tendrá locaciones en Brasil, España, Argentina y Chile, se estrena por el canal Las Estrellas a finales de agosto próximo, en horario prime time.