Gloria Trevi abre la caja de Pandora: da detalles de su tiempo en prisión y la muerte de su hija

Gloria Trevi está de nuevo en el ojo del huracán luego de que decidiera dar una polémica entrevista donde recordó los momentos más difíciles de su vida y que la llevaron hasta la cárcel.

La cantante probó las mieles del éxito gracias a Sergio Andrade pero terminó viviendo un infierno luego de crear una red de trata donde ambos reclutaban jovencitas con la promesa de hacerlas famosas cuando en realidad sólo estaban ahí para ser explotadas y abusadas por el productor.

Te puede interesar: Caso Trevi-Andrade resurge: presentan nueva demanda por abuso sexual en Los Ángeles

¿Qué hizo Gloria Trevi para estar en la cárcel?

Tanto Trevi como Andrade fueron arrestados hace casi 20 años en Río de Janeiro, Brasil.

El productor musical fue acusado de rapto, violación y corrupción de menores y pasó tres años en la cárcel de Padua para luego ser extraditado al Cereso de Chihuahua, donde recibió una sentencia de 7 años y 10 meses en prisión, alcanzando su libertad en el 2007.

Por su parte, la cantante paso poco más de 4 años en la cárcel y pese a haber ayudado a Andrade a reclutar a las jóvenes, en 2004, un juez la exoneró y fue absuelta por los delitos de rapto y corrupción de menores, en agravio de Karina Alejandra Yapor, quien fue la que dejó al descubierto el Clan Trevi-Andrade.

Sergio Andrade y Gloria Trevi



¡SE BUSCAN! pic.twitter.com/3PS4hQCH3a — rg (@rgg1994) January 5, 2023

¿Qué dijo Gloria Trevi en entrevista?

Ahora la artista ha decidió dar su versión de los hechos, donde asegura que fue manipulada por Andrade con quien empezó una relación desde los 15 años, además de revelar lo difícil que fue estar en prisión y sobre todo la tristeza por la pérdida de la hija que tuvo con Sergio y que fue llamada Ana Dalay.

"Estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años. Diecisiete años que no corren a favor haciéndote madurar, corren en contra. A los 30 yo estaba tan quebrada... Me sentí vieja, decadente, y no me sentía ni amada ni bonita", dijo en entrevista para el programa "Viajando con Chester".

Con tan solo 15 años Gloria Trevi empezó una relación sentimental con su productor, Sergio Andrade, de 35 años. Ese fue el inicio de su despegue profesional pero también el fin de su autoestima. #ViajandoConChester #ChesterTrevi pic.twitter.com/lPCYAteflJ — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) January 31, 2023

Con respecto a su estadía en la cárcel, aseguró que no le importaba estar encerrada pues apenas 2 meses antes de entrar, había perdido a su hija y destacó la lealtad que le tenía a Sergio por encima de todo.

"Yo tenía mi lealtad en las personas equivocadas. Yo el primer día que me meten en la cárcel pensé que iba a salir esa tarde, porque incluso la persona había llegado a México diciendo que no tenía nada que ver (...) Ese momento yo había perdido a mi hija dos meses antes, entonces cuando a ti te amputan las extremidades no sientes un granito. Yo no sentía. No me importaba", manifestó.

Gloria Trevi relata su dura experiència en una cárcel brasileña. No puede evitar emocionarse al recordar a sus padres, cuando se obligaba a sonreír para la ficha policial. #ViajandoConChester #ChesterTrevi pic.twitter.com/3nnFv6q56D — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) February 1, 2023

Además, habló por primera vez de la muerte de su hija y el recuerdo que ahora tiene de ella, y confesó que pese al infierno que vivió, no borraría el pasado con Andrade porque eso implicaría borrar a su hija.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Tendría que borrar el recuerdo de mi hija y no me arrepiento porque si yo no hubiera pasado por esa situación, él es el que tiene que arrepentirse, no tendría los tres hijos que tengo en este momento. Podría haber conocido a otro hombre pero estos tres no estarían en mi vida. Y ese efecto mariposa me da pánico. Me quedo con el dolor pero también con el recuerdo de mi hija", señaló.