Macaco estrena el disco Civilizado como los animales

Macaco está de regreso a la escena musical con su séptimo disco, el cual se llevó dos años en su creación con las características que definen a este músico español como la rumba, el reggae, funk y electrónica, además de contar colaboraciones tan especiales como la del actor Óscar Jaenada.

En entrevista telefónica, Macaco expresó que este disco no es como los anteriores, es mejor, aunque también se realizó dentro de los mismos parámetros de los anteriores que están básicamente formados por la total libertad creativa de este cantautor, así como el estilo único que lo ha convertido en uno de los más influyentes de las nuevas generaciones.

“Este disco es un recopilatorio de mis conciertos que he ofrecido a lo largo del mundo, Latinoamérica ha sido una gran parte de mis giras y por ello la rumba y el reggae son esenciales en este disco llamado Civilizado como los animales”, señaló.

El álbum es un proyecto construido con productores de diferentes países como Rafa Arcaute, quien ha trabajado con Calle 13, Aterciopelados y Juanes.

En respuesta al título de su nuevo disco Civilizado como los animales, Macaco refirió que lo tomó de una de las canciones de Roberto Carlos El progreso.

“La escuché de niño, me impactó, fue una canción que me hizo pensar por muchos años y es una gran letra, creo que es la primera canción medioambientalista, pues habla de la destrucción del hombre a su medio ambiente y cómo los animales conservan por generaciones el equilibrio, los humanos no somos tan civilizados, todo lo destruimos, nos lo acabamos sin importar las consecuencias”, expresó el barcelonés.

Este disco cuenta con un gran número de invitados como Antonio Escohotado, quien abre el disco con una voz narrativa, también se encuentran Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Estopa, Silvia Pérez Cruz, El Niño de Elche, Visitante y Dani Carbonell, así como el actor Óscar Jaenada, todos participaron como narradores, incluso Serrat, quien da la introducción a uno de los temas del disco.

Por último, comentó que no tiene fecha para visitar México, aunque sí está planeando una gira musical para presentar este disco a sus fans, quienes ya lo empiezan a conocer en redes sociales, canales de videos y por descargas de las plataformas digitales