Mala Rodríguez se presentará hoy el Festival Internacional Cervantino

“Siempre me ha gustado cantar sobre muchos temas, le he hablado a la mujer cara a cara y sin tapujos” comentó la intérprete española de rap Mala Rodríguez, quien se presentará hoy en el Festival Internacional Cervantino.



Desde hace más de 20 años la cantante María Rodríguez Garrido, o simplemente Mala, se ha distinguido por hablar las cosas que siempre se han mantenido en silencio, siendo la honestidad de sus letras lo que le ha valido el reconocimiento del público.



Sin embargo, el camino al éxito no ha resultado fácil para la artista gitana, pues aseguró que desde el momento en el que ella debutó de manera profesional se planteó iniciar una carrera de fondo.



“Nunca me imaginé que iba a ser de la forma en que llegas a un sitio y todo mundo te conoce. Cuando yo empecé pedía que me dejaran cantar en los festivales, aunque sea cinco minutos en las carpas pequeñas para que la gente me viera, me hacía mucha ilusión y sigue siendo así”, confesó la española, quien con una mirada en el horizonte recordó las vivencias que le han dejado el pasar de los años.



Su peculiar estilo musical, perfilando entre el rap y el flamenco, lo lleva arraigado en cada una de sus canciones debido a su origen gitano andaluz, pero, lo que le ha imprimido un sello muy particular es la valentía con la que ha alzado la voz para hablar de problemas como el de una niña traficante de drogas, tema por el cual fue censurado su primer éxito La niña.



“Me hace mucha ilusión que lo que hago cobre sentido para otras personas, eso es lo importante porque, a diferencia de otros artistas, se me hace un acto muy egoísta que se guarden sus canciones, si uno las hace precisamente para la gente, para ser escuchadas”, expresó.



Convicción y visión son dos de las virtudes de la rapera jerezana que la han posicionado como una de las intérpretes más importantes en el género musical y que la ha llevado a realizar colaboraciones con grandes bandas y artistas latinoamericanos, entre ellos Calle 13, Julieta Vengas, Tego Calderón, Diego Torres, Kinky y Romeo Santos.



A sus 39 años la cantautora explicó que para ella el “hacerse mayor” le genera una gran satisfacción pues a su parecer es el momento cumbre de una mujer en donde la experiencia y la madurez física y emocional hacen la mancuerna correcta para lograr la plenitud.



“En esta sociedad las mujeres cuando cumplen treinta y tantos empiezan a cómo a desvanecer. Es algo horroroso porque nosotros mismas nos tenemos que cuidar y querer más. En esta edad es cuando empieza lo mejor, cuando tienes mayor control de todo, de tu actitud, de tus capacidades y hasta de la sexualidad”, indicó ganadora de un Grammy Latino.



“No debemos de dejarnos morir, tenernos que estar más vivas que nunca. Hay muchas cosas hermosas en la vida y es absurdo estar condenado a un estereotipo que no tiene ningún sentido de ser”, comentó.



Después de dos décadas de carrera, La Mala Rodríguez disfruta de la etapa en la que se encuentra en la que, de acuerdo con sus palabras, disfruta de las mejores cosas que le han dado la vida, la oportunidad de ser madre y continuar con su gran pasión que es la música.



Cinco años atrás la española se encontraba preparando lo que sería un nuevo material discográfico cuando supo que está estaba esperando un bebé y que además era niña.



“Yo pensaba que no iba a poder retomar mi carrera, que iba a ser muy difícil porque en esta industria las cosas cambian con rapidez. Por un momento pudo parecer una locura, pero yo quería vivir esa experiencia y la viví. Ahora tengo una niña hermosa y soy muy feliz”, confesó la cantante quien en julio pasado lanzó su sencillo Gitanas y después Contigo a dueto con Stylo G.