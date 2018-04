Manolo Caro próximo a estrenar La Casa de las flores prepara más proyectos con la Vero

Visiblemente emocionado por el éxito de sus proyectos, Manolo Caro no podía aguantarse las ganas de platicar sobre los nuevas tareas que lo mantendrán ocupado este año, pese a que el Mundial de futbol marcará un antes y un después en este país tras la participación de México en la justa deportiva.



“Sí, sabemos que aquí el futbol es primero, así que por esa razón sólo estaremos en corta temporada con Straight, aprovecharé ese tiempo para viajar a Colombia y Brasil para ponerme de acuerdo con las personas que quieren hacer la adaptación de No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, es un gran gusto ver que el trabajo hecho aquí en México ya gusta de manera internacional”, expresó.

El director a sus 33 años cuenta con trabajos exitosos en cine como La vida inmoral de la pareja ideal, Amor de mis Amores, Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando, las cuales han estado en el top ten de las películas mexicanas y la televisión también ha recibido con los brazos abiertos sus trabajos.

Pero se guardó muy bien los proyectos con los que cerrará el año, porque aunque falta mucho para ello, Manolo ya tiene en puerta el estreno de la nueva serie que preparó para Netflix con Verónica Castro, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez y que se estrenará en septiembre próximo bajo el título de La Casa de las flores y contará con 13 capítulos de 30 minutos de duración cada uno.

Respecto a la trama, se trata de un padre de familia, dueño de una florería que repentinamente se entera que su amante de muchos años falleció, por lo que decide hacerle frente a su casa y apoyado en sus principios, se lleva a los hijos de la occisa para que su esposa e hijos los integren como parte de la familia.

“Se llevará a cabo en una florería familiar, aparentemente exitosa, pero llena de secretos disfuncionales”, expresó el director, quien se dijo muy satisfecho con el trabajo de los actores.

“Sí, fue una maravilla trabajar con estas actrices son muy buenas y profesionales, la empresa quedó muy satisfecha y habrá más cosas con ellos, aunque no te puedo decir, hay tres proyectos más con Verónica Castro, pero serán para Netflix”, expresó el cineasta, quien recordó que hace algunos años, soñaba con trabajar con esta estrella mexicana.

“Sé que las cosas no son las mismas, yo no me imaginaba charlar tan seriamente con ustedes los medios, sobre mi trabajo, era un joven que veía y almacenaba muchas cosas en su cabeza y que poco a poco logró sacar en forma de entretenimiento, a la gente le gusta la comedia, pero también era importante mandar un mensaje de tolerancia social”.

Al respecto, dijo que hay leyes que ya protegen y autorizan la unión de parejas del mismo sexo, pero la sociedad aún no ha sido talmente abierta para aceptarlo, “queremos enviar el mensaje de tolerancia, enseñar a los más pequeños que el mundo que les va a tocar va a ser con mucho más diversidad”.

Para Caro, su mesa de trabajo se encuentra llena, por lo que ahora no hay nada en específico, pero buscará darle salida a muchos proyectos que ya tienen mucho tiempo en espera, “sí, hay guiones para cine y teatro, personajes, historias, adaptaciones, son muchas para saber en realidad cuál será la siguiente en trabajar aunque sí, será de la mano con Verónica Castro”, finalizó.