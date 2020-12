Margarita la Diosa de la Cumbia espera que "la cosa cambie" en 2021

Para nadie ha sido un año fácil. Ni siquiera para alguien como Margarita la Diosa de la Cumbia, una artista que se ha caracterizado por cantarle al amor y la alegría. ¿Cómo una persona tan optimista como ella pudo sobrellevar tiempos tan complicados como el 2020?

“Porque yo vivo de la esperanza”, responde con firmeza. “Yo vivo esperando a que la cosa cambie, a que la gente cambie y que muchas personas que no lo han hecho entiendan que la vida es fácil y que se hizo para vivirla y agradecerla siempre”, dice en entrevista.

A pesar de los momentos adversos, Margarita considera que hay muchas cosas por las qué alegrarse: “Porque hemos tenido mucho aprendizaje en este año, cosas como a estar solos con nosotros mismos, a comprender que la vida no es estar en la calle gastando dinero como locos”, explica.

“Nos dijeron no se toquen, no se abracen no se besen y eso es algo muy duro para todos en el mundo. Eso para mí fue una impresión muy fuerte porque quiere decir que somos tan poquitos, tan chiquitos y que no debemos preocuparnos por otra cosa que no sea la alegría”.

Aunque parece fácil, Margarita se toma su tiempo para brindar un mensaje de esperanza en estos tiempos pues personalmente ella tuvo que vivir algunas pérdidas por el Covid-19. “A mí me tocó despedir amigos muy queridos en mi vida y no ha sido fácil. Pero a toda la gente que nos lee les mando un abrazo fuerte y los mejores deseos para seguir adelante”.

Para ella la mejor manera de despedirse del año es con música y ofreciendo un concierto hoy, “por streaming, porque pues no hay otro modo, para empezar”, dice soltando una carcajada.

“El 31 de diciembre es una fecha importante para todos en el mundo porque queremos que este año se acabe y que vengan cosas buenas en el 2021: la vacuna, que volvamos a vivir normalmente y que los artistas tengamos contacto con la gente, porque este virus nos ha castigado mucho. Este es un día donde el mundo quiere pasársela bien y yo contribuiré para que sea especial y todos puedan bailar en familia y decirle al 2020: ‘Chao pela’o’”.

Año nuevo, vida nueva, es el título de este espectáculo que se transmitirá en vivo por Cinépolis Klic a las 21:30 horas. La intérprete pasó nueve meses planeando detalle a detalle la producción del evento. “He tenido un montooón de tiempo para preparar esto”, dice soltando una risa estruendosa. “Este es un show muy grande. Tengo una Big Band que me acompaña musicalmente, seis parejas de bailarines… Es como un carnaval para ver y bailar”.

Este show obligó a que Margarita tuviera que reinventarse en estos tiempos pandémicos. Pero no es la única novedad con la que la cantante tuvo que experimentar, también se unió a la euforia de la música urbana, hace unas semanas estrenó una nueva versión de su éxito Mi bombón.

“Musicalmente me he unido a los jóvenes con este ritmo de cumbia-urbana. Es una fusión muy padre y sabrosa”, bromea. “Pero el reto fue muy grande, no creas que no me dio miedo hacer algo tan actual. Pero siempre vivo con la esperanza y a mí esa niña me ayuda mucho”.

Margarita presentará durante el próximo año un nuevo sencillo cada mes, donde reunirá los sonidos de la cumbia con el urbano. Además prepara su regreso a los escenarios para el 2021, con la confianza en reactivar la industria musical y en volver a reencontrarse con su público.