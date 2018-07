Margarita Sanz en contra de las historias de violencia

La actriz Margarita Sanz no está de acuerdo en que las salas de cine y los canales de televisión se encuentren llenos de historias sobre narcotráfico y violencia, pues considera que solamente enaltecen estos problemas sin ofrecer alguna solución.



“Todas estas películas y series que hablan de carteles, muertes, crímenes me parecen aberrantes, me parece que subrayan la parte violenta y destructiva del ser humano y eso no debemos promocionarlos”, comentó la tres veces ganadora del Premio Ariel por su trabajo en El callejón de los milagros, Frida, naturaleza viva y La habitación azul.



La discusión se da ahora que la actriz protagoniza la cinta Dulces tentaciones, con la dirección de Óscar Blancarte. La película presenta a Sanz como Concepción, una profesora que por accidente atropella a un travesti. Tras este hecho ella lo lleva a su casa donde comienza a darle cuidados y termina entablando una amistad con él.



“Acepté esta historia porque es un guion que habla sobre la comprensión que necesita haber entre los seres humanos que son muy distintos unos a otros. En sus vidas ocurre algo extraordinario que les une y cuando después de un tiempo regresan a lo cotidiano lo hacen como personas distintas”, comenta.



Margarita resalta que esta historia apunta la idea de eliminar prejuicios y ejercer la comprensión entre los seres humanos. “Es una pieza cómica que tiene esa estructura: dos personajes muy distintos que uno no pensaría que jamás tendrían que ver el uno con el otro, les sucede algo extraordinario que los une y esa unión hace que ellos se transformen. Eso solo se logra cuando en la sociedad las personas no juzgan ni condenan a otros, y donde la gente tiene que ejercer la virtud de comprender la vida de otro ser que es diferente a nosotros”, explica.



Dulces tentaciones es una adaptación cinematográfica de la obra Afectuosamente, su comadre de José Dimayuga. La cinta que se rodará durante cinco semanas en la Ciudad de México cuenta con la participación de Ariel Padilla y Gary Centeno, y prevé su estreno para mediados de 2019.